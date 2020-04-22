Саакашвили может стать новым вице-премьером Украины
Михаил Саакашвили опубликовал в своем аккаунте Facebook пост, в котором рассказал о предложении Владимира Зеленского. Бывший президент Грузии может стать новым вице-премьером Украины, если парламент поддержит инициативу главы государства.
Со слов Михаила Саакашвили, он всегда поддерживал команду Владимира Зеленского, поэтому сможет внести свою лепту в развитие Украины. Бывший президент Грузии уже провел разговор с действующим премьер-министром, в ходе которого политики обсудили условия возможного сотрудничества и план на ближайшее время. Это не первое назначение на государственную службу для Саакашвили на Украине. Ранее чиновник руководил Одесской областью, поэтому у него есть опыт работы среди политиков соседнего государства.
Стоит отметить, в 2018 году Михаила Саакашвили задержали правоохранительные органы Украины и депортировали в Польшу. Предположительно, виновником данного события стал Петр Порошенко, которого не устраивали методы работы губернатора одесской ОГА. Однако уже в мае следующего года Владимир Зеленский восстановил гражданство политику, и он вернулся назад. После этого бывший президент Грузии почти не появлялся на политической сцене Украины, поэтому его возможное назначение оказалось весьма неожиданным для многих украинцев.
Со слов Михаила Саакашвили, он всегда поддерживал команду Владимира Зеленского, поэтому сможет внести свою лепту в развитие Украины. Бывший президент Грузии уже провел разговор с действующим премьер-министром, в ходе которого политики обсудили условия возможного сотрудничества и план на ближайшее время. Это не первое назначение на государственную службу для Саакашвили на Украине. Ранее чиновник руководил Одесской областью, поэтому у него есть опыт работы среди политиков соседнего государства.
Стоит отметить, в 2018 году Михаила Саакашвили задержали правоохранительные органы Украины и депортировали в Польшу. Предположительно, виновником данного события стал Петр Порошенко, которого не устраивали методы работы губернатора одесской ОГА. Однако уже в мае следующего года Владимир Зеленский восстановил гражданство политику, и он вернулся назад. После этого бывший президент Грузии почти не появлялся на политической сцене Украины, поэтому его возможное назначение оказалось весьма неожиданным для многих украинцев.
Политика
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 19:00