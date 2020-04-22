АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
EUR 82.62 USD 76.26
Курс валют на 22.04.2020

Саакашвили может стать новым вице-премьером Украины

Михаил Саакашвили опубликовал в своем аккаунте Facebook пост, в котором рассказал о предложении Владимира Зеленского. Бывший президент Грузии может стать новым вице-премьером Украины, если парламент поддержит инициативу главы государства.
Саакашвили может стать новым вице-премьером Украины

Со слов Михаила Саакашвили, он всегда поддерживал команду Владимира Зеленского, поэтому сможет внести свою лепту в развитие Украины. Бывший президент Грузии уже провел разговор с действующим премьер-министром, в ходе которого политики обсудили условия возможного сотрудничества и план на ближайшее время. Это не первое назначение на государственную службу для Саакашвили на Украине. Ранее чиновник руководил Одесской областью, поэтому у него есть опыт работы среди политиков соседнего государства.

Стоит отметить, в 2018 году Михаила Саакашвили задержали правоохранительные органы Украины и депортировали в Польшу. Предположительно, виновником данного события стал Петр Порошенко, которого не устраивали методы работы губернатора одесской ОГА. Однако уже в мае следующего года Владимир Зеленский восстановил гражданство политику, и он вернулся назад. После этого бывший президент Грузии почти не появлялся на политической сцене Украины, поэтому его возможное назначение оказалось весьма неожиданным для многих украинцев.

+Дзен +Яндекс новости
Политика
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 19:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Надин о выкидыше: «Я потеряла ребенка из-за того, что понимала — нашим отношениям…
Рэп-исполнительница Азилия Блэнкс назвала русскую кухню одной из худших среди “варварских и…
«Яндекс» выпустил собственный…
«Он был эмоционально подавлен»: Страхова поддержала Сахнова после номинации на выбывание из…
Российская авиакомпания «Победа» предупредила о будущем снижении цен на…
Поправившаяся певица Слава устроила танцы в нижнем…
Адвокат Юлия Вербицкая: "После предательства Алибасова Федосеева-Шукшина находится в очень плохом…
Саакашвили может стать новым вице-премьером…
«Ангел мой, будь счастлива!»: Александра Яковлева поздравила внучку с днем…
Эксперты назвали 9 вещей, которые нельзя делать на кладбище согласно…
Раскрывшая размер своей пенсии Людмила Хитяева раскритиковала жалующихся на выплаты от государства…
Михаил Мишустин оценил подготовку региональных больниц к пандемии…
"Мне страшно": Ольга Бузова призналась Лере Кудрявцевой, когда собирается стать…
Skoda показала «прощальную» версию Skoda Kodiaq…
В Кремле опровергли информацию о конфликте между Путиным и бен…
Компания Opel анонсировала стильный электрокар…
Академик РАН Большов: "Пожары под Чернобылем не опасны для…
"Только не Ксения Анатольевна": Бузова и Кудрявцева решили объединиться против…
Меган Маркл сделала королеве долгожданный…
Опубликованы шпионские фото седана Genesis G80…
Елена Малышева заявила, что Москва готова к отмене…
ГАЗ готовится к выпуску нового среднетоннажного…
Муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов написал на нее заявление в…
Генетики из Нидерландов выявили сотни мутаций, связанных с лежачим образом…
Надежда Михалкова окончательно рассекретила лицо…
Астрофизики ведут наблюдения за “водными мирами” Млечного…
"На самоизоляции также можно весело проводить время": Муж Аниты Цой спел с ней…
Microsoft выпустила переименованный Office 365 с новыми…
Просмотреть все новости