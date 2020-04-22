Саакашвили может стать новым вице-премьером Украины





Со слов Михаила Саакашвили, он всегда поддерживал команду Владимира Зеленского, поэтому сможет внести свою лепту в развитие Украины. Бывший президент Грузии уже провел разговор с действующим премьер-министром, в ходе которого политики обсудили условия возможного сотрудничества и план на ближайшее время. Это не первое назначение на государственную службу для Саакашвили на Украине. Ранее чиновник руководил Одесской областью, поэтому у него есть опыт работы среди политиков соседнего государства.Стоит отметить, в 2018 году Михаила Саакашвили задержали правоохранительные органы Украины и депортировали в Польшу. Предположительно, виновником данного события стал Петр Порошенко, которого не устраивали методы работы губернатора одесской ОГА. Однако уже в мае следующего года Владимир Зеленский восстановил гражданство политику, и он вернулся назад. После этого бывший президент Грузии почти не появлялся на политической сцене Украины, поэтому его возможное назначение оказалось весьма неожиданным для многих украинцев.