В Кремле опровергли информацию о конфликте между Путиным и бен Сальманом





Издание Middle East Eye ранее сообщало, что причиной неудачных переговоров по сделке ОПЕК+ стала ссора президента России с наследным принцем Саудовской Аравии. По информации журналистов, перед встречей Путин и бен Сальман связались по телефону, но не смогли найти общий язык.Дмитрий Песков заявил, что данная информация не соответствует действительности. Пресс-секретарь не стал комментировать звонок Путина бен Сальману, но опроверг данные о связи ранних переговоров президента и наследного принца с решением по сделке ОПЕК+.Стоимость нефти начала падать 9 марта после отказа РФ продлить соглашение с ОПЕК, Саудовская Аравия ответила на это демпингом и увеличением добычи, что привело к просадке рынка «черного золота». В начале апреля страны ОПЕК+ договорились обсудить новые условия. 20 апреля произошел очередной обвал рынка, который специалисты связали с заполнением нефтехранилищ. Американское «черное золото» впервые достигло отрицательных значений.