Поправившаяся певица Слава устроила танцы в нижнем белье

Певица Слава поправилась на 5 кг и не стала скрывать этого от поклонников. Свою фигуру звезда показала на новом видео, для которого не постеснялась станцевать в нижнем белье и топе с длинными рукавами. В своем посте артистка отметила: она не считает себя потолстевшей и ей кажется, будто приобретенные килограммы пошли лишь на пользу. Поклонники согласились с ее мнением, отметив в комментариях, что Слава выглядит женственно и привлекательно.Как известно, у Славы есть 21-летняя дочь Александра Морозова от первого брака, а также восьмилетняя Антонина от Анатолия Данилицкого. Певица сейчас находится на самоизоляции совместно с младшей наследницей и мужем.