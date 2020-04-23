Microsoft опубликовала системные требования к симулятору Flight Simulator
Недавно компания Microsoft показала трейлер очень реалистичного симулятора полета. На днях компания опубликовала системные требования к Flight Simulator, поэтому пользователи смогут оценить совместимость своего ПК с игрой.
На официальном сайте компании разработчики представили перечень требований к сборке для нормального запуска симулятора полета. При этом существует три категории сборки ПК: минимальная, рекомендуемая и оптимальная. Согласно опубликованным требованиям минимальная сборка для Flight Simulator должна быть следующей: OS – Windows 10, процессор - AMD Ryzen 3 1200 или Intel Core i5-4460, видеокарта - AMD Radeon RX 570 или NVIDIA GTX 770 объемом не менее 2 гигабайтов, оперативная память – 8 гигабайт, место на жестком диске – 150 гигабайт, скорость интернета – 5 мегабит в секунду.
Рекомендуемые параметры: OS – Windows 10 с обновлением 1909, процессор - AMD Ryzen 5 1500X или Intel Core i5-8400, видеокарта - AMD Radeon RX 590 или NVIDIA GTX 970 объемом не менее 4 гигабайтов, оперативная память – 16 гигабайт, место на жестком диске – 150 гигабайт, скорость интернета – 20 мегабит в секунду.
Оптимальные требования: OS – Windows 10 с обновлением 1909, процессор - AMD Ryzen 7 Pro 2700X или Intel Core i7-9800X, видеокарта - Radeon VII или NVIDIA RTX 2080 объемом не менее 8 гигабайтов, оперативная память – 32 гигабайт, место на жестком диске – 150 гигабайт, скорость интернета – 50 мегабит в секунду. Точная дата релиза Flight Simulator пока не сообщается. Разработчики утверждают, что на карте будет доступны все аэропорты планеты и реальный воздушный трафик. В данный момент симулятор полета от Microsoft является одним из самых реалистичных. Однако дальнейшие события покажет только релиз, поэтому придется подождать еще немного времени.
На официальном сайте компании разработчики представили перечень требований к сборке для нормального запуска симулятора полета. При этом существует три категории сборки ПК: минимальная, рекомендуемая и оптимальная. Согласно опубликованным требованиям минимальная сборка для Flight Simulator должна быть следующей: OS – Windows 10, процессор - AMD Ryzen 3 1200 или Intel Core i5-4460, видеокарта - AMD Radeon RX 570 или NVIDIA GTX 770 объемом не менее 2 гигабайтов, оперативная память – 8 гигабайт, место на жестком диске – 150 гигабайт, скорость интернета – 5 мегабит в секунду.
Рекомендуемые параметры: OS – Windows 10 с обновлением 1909, процессор - AMD Ryzen 5 1500X или Intel Core i5-8400, видеокарта - AMD Radeon RX 590 или NVIDIA GTX 970 объемом не менее 4 гигабайтов, оперативная память – 16 гигабайт, место на жестком диске – 150 гигабайт, скорость интернета – 20 мегабит в секунду.
Оптимальные требования: OS – Windows 10 с обновлением 1909, процессор - AMD Ryzen 7 Pro 2700X или Intel Core i7-9800X, видеокарта - Radeon VII или NVIDIA RTX 2080 объемом не менее 8 гигабайтов, оперативная память – 32 гигабайт, место на жестком диске – 150 гигабайт, скорость интернета – 50 мегабит в секунду. Точная дата релиза Flight Simulator пока не сообщается. Разработчики утверждают, что на карте будет доступны все аэропорты планеты и реальный воздушный трафик. В данный момент симулятор полета от Microsoft является одним из самых реалистичных. Однако дальнейшие события покажет только релиз, поэтому придется подождать еще немного времени.
Технологии
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 04:00