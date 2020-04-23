Microsoft опубликовала системные требования к симулятору Flight Simulator





На официальном сайте компании разработчики представили перечень требований к сборке для нормального запуска симулятора полета. При этом существует три категории сборки ПК: минимальная, рекомендуемая и оптимальная. Согласно опубликованным требованиям минимальная сборка для Flight Simulator должна быть следующей: OS – Windows 10, процессор - AMD Ryzen 3 1200 или Intel Core i5-4460, видеокарта - AMD Radeon RX 570 или NVIDIA GTX 770 объемом не менее 2 гигабайтов, оперативная память – 8 гигабайт, место на жестком диске – 150 гигабайт, скорость интернета – 5 мегабит в секунду.Рекомендуемые параметры: OS – Windows 10 с обновлением 1909, процессор - AMD Ryzen 5 1500X или Intel Core i5-8400, видеокарта - AMD Radeon RX 590 или NVIDIA GTX 970 объемом не менее 4 гигабайтов, оперативная память – 16 гигабайт, место на жестком диске – 150 гигабайт, скорость интернета – 20 мегабит в секунду.Оптимальные требования: OS – Windows 10 с обновлением 1909, процессор - AMD Ryzen 7 Pro 2700X или Intel Core i7-9800X, видеокарта - Radeon VII или NVIDIA RTX 2080 объемом не менее 8 гигабайтов, оперативная память – 32 гигабайт, место на жестком диске – 150 гигабайт, скорость интернета – 50 мегабит в секунду. Точная дата релиза Flight Simulator пока не сообщается. Разработчики утверждают, что на карте будет доступны все аэропорты планеты и реальный воздушный трафик. В данный момент симулятор полета от Microsoft является одним из самых реалистичных. Однако дальнейшие события покажет только релиз, поэтому придется подождать еще немного времени.