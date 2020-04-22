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"Только не Ксения Анатольевна": Бузова и Кудрявцева решили объединиться против Собчак

Ольга Бузова и Лера Кудрявцева решили объединиться против Ксении Собчак, несмотря на разногласия. Телеведущие вместе вышли в эфир в Instagram и рассказали о своем отношении к светской львице.
"Только не Ксения Анатольевна": Бузова и Кудрявцева решили объединиться против Собчак

После премии «МУЗ-ТВ» 2018 года между Бузовой и Кудрявцевой было некое напряжение. Ранее последняя была бессменной ведущей церемонии, однако ее решили поменять на экс-участницу проекта «Дом-2». Бузова неоднократно заявляла, что не имеет никакого отношения к тому, что Кудрявцева больше не появляется на премии.

В ходе эфира певица поинтересовалась у телеведущей, как проходят ее дни на карантине. Кудрявцева отметила, что уже привыкла к такому времяпровождению. По ее словам, влиться в работу после вынужденного отпуска будет очень сложно.
«Если бы не твой эфир, я бы продолжала ходить по дому в трико с вытянутыми коленями. Иногда очень хочется куда-то убежать. Сейчас я сижу в гостевом домике. Самоизоляция – вещь очень сложная, особенно для больших семей, которые не привыкли так долго быть вместе», - рассказала Кудрявцева.

Бузова также решила задать телеведущей несколько провокационных вопросов. Певица поинтересовалась, кого бы Кудрявцева взяла с собой на необитаемый остров – Собчак или ее? В ответ собеседница, не задумываясь, заявила, что определенно остановилась бы на Бузовой. По словам Кудрявцевой, ей не близки рассуждения Собчак. С этим согласилась певица, которая предложила не развивать тему в эфире.

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ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 18:16

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