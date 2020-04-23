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Разработчик Asobo раскрыл системные требования игры Microsoft Flight Simulator

На официальном веб-портале студии Asobo появились рекомендации в трех категориях для новой игры Microsoft Flight Simulator. Разработчик раскрыл основные системные требования симулятора полета.

Среди минимальных требований к Microsoft Flight Simulator, который анонсировали на выставке E3 в 2019 году, числится Windows 10 с пакетом последних обновлений. В плане процессора игрокам придется обзавестись дорогостоящим Intel Core i5-4460 или бюджетным аналогом от AMD в виде Ryzen 3 1200. Графический адаптер для корректной работы симулятора должен иметь не менее 2 Гб, что делает Radeon RX 570 и GTX 770 от NVIDIA идеальными кандидатами на эту роль.

Стоит позаботится и о наличии 150 Гб свободного пространства на жестком диске. Что касается рекомендуемых требований, то здесь указываются чипсеты Core i5-8400 и AMD Ryzen 5 1500X, не менее 4 Гб DRAM и 16 Гб оперативной памяти. Наиболее плавный опыт от игры можно получить с помощью Core i7-9800X либо Ryzen 7 Pro 2700X, видеокартой на 8 Гб и 32 Гб ОЗУ. В Microsoft пока не проинформировали о точной дате выхода Flight Simulator.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 03:00

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