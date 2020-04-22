Академик РАН Большов: "Пожары под Чернобылем не опасны для людей"

«Многие украинские и западные ученые заявляют, что радиация после пожаров действительно может подняться в воздух, но концентрация будет настолько незначительной, что ее даже не зафиксируют приборы. В лесах, которые находятся на территории, прилегающей к Чернобылю, уровень загрязнения минимален. Он достигает всего нескольких кюри на один квадратный метр», - рассказал специалист.





По словам Большова, уровень радиации, исходящий от лесов рядом с Чернобылем, можно сравнить с двумя посещениями рентгена в год. Также стоит учитывать погодные условия и другие факторы, которые снижают излучение.Первые пожары в Зоне отчуждения были зафиксированы 4 апреля. Возгорание началось рядом с Владимировкой, после чего начало распространяться. Всего огнем было охвачено более 20 гектаров леса. Спустя несколько дней пожары добрались до Припяти. Ситуацию удалось стабилизировать, но 16 апреля стали появляться новые возгорания. В настоящее время на местах продолжают работать спасатели, ликвидирующие пожары.