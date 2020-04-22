Академик РАН Большов: "Пожары под Чернобылем не опасны для людей"
Леонид Большов, являющийся академиком РАН, рассказал, что лесные пожары рядом с Чернобылем не опасны для людей. По мнению специалиста, территория вокруг АЭС уже не имеет такого фона, который мог бы стать причиной появления радиационного дыма.
По словам Большова, уровень радиации, исходящий от лесов рядом с Чернобылем, можно сравнить с двумя посещениями рентгена в год. Также стоит учитывать погодные условия и другие факторы, которые снижают излучение.
Первые пожары в Зоне отчуждения были зафиксированы 4 апреля. Возгорание началось рядом с Владимировкой, после чего начало распространяться. Всего огнем было охвачено более 20 гектаров леса. Спустя несколько дней пожары добрались до Припяти. Ситуацию удалось стабилизировать, но 16 апреля стали появляться новые возгорания. В настоящее время на местах продолжают работать спасатели, ликвидирующие пожары.
«Многие украинские и западные ученые заявляют, что радиация после пожаров действительно может подняться в воздух, но концентрация будет настолько незначительной, что ее даже не зафиксируют приборы. В лесах, которые находятся на территории, прилегающей к Чернобылю, уровень загрязнения минимален. Он достигает всего нескольких кюри на один квадратный метр», - рассказал специалист.
По словам Большова, уровень радиации, исходящий от лесов рядом с Чернобылем, можно сравнить с двумя посещениями рентгена в год. Также стоит учитывать погодные условия и другие факторы, которые снижают излучение.
Первые пожары в Зоне отчуждения были зафиксированы 4 апреля. Возгорание началось рядом с Владимировкой, после чего начало распространяться. Всего огнем было охвачено более 20 гектаров леса. Спустя несколько дней пожары добрались до Припяти. Ситуацию удалось стабилизировать, но 16 апреля стали появляться новые возгорания. В настоящее время на местах продолжают работать спасатели, ликвидирующие пожары.
Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 18:19