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Академик РАН Большов: "Пожары под Чернобылем не опасны для людей"

Леонид Большов, являющийся академиком РАН, рассказал, что лесные пожары рядом с Чернобылем не опасны для людей. По мнению специалиста, территория вокруг АЭС уже не имеет такого фона, который мог бы стать причиной появления радиационного дыма.
Академик РАН Большов: "Пожары под Чернобылем не опасны для людей"

«Многие украинские и западные ученые заявляют, что радиация после пожаров действительно может подняться в воздух, но концентрация будет настолько незначительной, что ее даже не зафиксируют приборы. В лесах, которые находятся на территории, прилегающей к Чернобылю, уровень загрязнения минимален. Он достигает всего нескольких кюри на один квадратный метр», - рассказал специалист.


По словам Большова, уровень радиации, исходящий от лесов рядом с Чернобылем, можно сравнить с двумя посещениями рентгена в год. Также стоит учитывать погодные условия и другие факторы, которые снижают излучение.

Первые пожары в Зоне отчуждения были зафиксированы 4 апреля. Возгорание началось рядом с Владимировкой, после чего начало распространяться. Всего огнем было охвачено более 20 гектаров леса. Спустя несколько дней пожары добрались до Припяти. Ситуацию удалось стабилизировать, но 16 апреля стали появляться новые возгорания. В настоящее время на местах продолжают работать спасатели, ликвидирующие пожары.

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Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 18:19

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