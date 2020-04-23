Опасная комета C/2019 Y4 Atlas распалась на части недалеко от Солнца



Here my reductions of the new publicly-available HST data of Comet ATLAS (C/2019 Y4) taken soon after its disintegration. (WoW)https://t.co/AkF1Xom6Kx pic.twitter.com/36RVKJDcKW — LRB 🚀🌘 & 🚀🔴 (@lrb2024) April 21, 2020

На фото было запечатлено, как комета C/2019 Y4 Atlas в виде множественных осколков на большой скорости движется в сторону Солнца. Явление зафиксировано телескопом Hubble еще 20 апреля и изучено сотрудниками общественной обсерватории The Mirasteilas Observatory в Швейцарии. Данная комета считалась опасной из-за наличия в ядре вещества циана. О поступлении небесного тела к Солнцу астрономы сообщили в начале апреля, а по мере приближения к светилу оно постепенно теряло яркость. Именно тогда ученые предрекли распад кометы из-за воздействия высоких температур.C/2019 Y4 обнаружили в конце 2019 года благодаря системе телескопов, расположенных на Гавайях. Ученые считают, что эта комета была фрагментом C/1844 Y1, о которой впервые узнали в XIX веке.