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Опасная комета C/2019 Y4 Atlas распалась на части недалеко от Солнца

Вблизи Солнца на части распалась опасная комета C/2019 Y4 Atlas. Произошедшее зафиксировал телескоп Hubble, а снимки были опубликованы в Twitter астрономом Луиджи Бедином.
Опасная комета C/2019 Y4 Atlas распалась на части недалеко от Солнца

На фото было запечатлено, как комета C/2019 Y4 Atlas в виде множественных осколков на большой скорости движется в сторону Солнца. Явление зафиксировано телескопом Hubble еще 20 апреля и изучено сотрудниками общественной обсерватории The Mirasteilas Observatory в Швейцарии. Данная комета считалась опасной из-за наличия в ядре вещества циана. О поступлении небесного тела к Солнцу астрономы сообщили в начале апреля, а по мере приближения к светилу оно постепенно теряло яркость. Именно тогда ученые предрекли распад кометы из-за воздействия высоких температур.

C/2019 Y4 обнаружили в конце 2019 года благодаря системе телескопов, расположенных на Гавайях. Ученые считают, что эта комета была фрагментом C/1844 Y1, о которой впервые узнали в XIX веке.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:00

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