Муж Лолиты Милявской Дмитрий Иванов написал на нее заявление в полицию





Оказалось, некоторое время назад знаменитость заявила, что ее супруг хранит у себя и распространяет запрещенные вещества. По словам Лолиты Милявской, она догадалась об этом через 8 месяцев после расставания с избранником, найдя у себя дома один из препаратов. Артистка рассказала, что вызвала полицию для фиксации обнаруженного. Узнав об этом, Дмитрий Иванов был шокирован, поскольку жена публично обвинила его в совершении преступления. Как отметил юрист тренера по сквошу, они написали заявление на звезду и сделали адвокатский запрос по поводу предоставления сведений обо всех обращениях.Муж исполнительницы начал с ней войну для защиты своего имени и заботы о родных людях. Мать и дочь Иванова тяжело справляются с этой ситуацией. Развод пары продолжается уже почти год, хотя между ними составлен брачный договор. Милявская хочет, чтобы союз с супругом признали фиктивным, ведь таким образом он потеряет израильское гражданство, которое получил в браке с певицей.