Компания Opel анонсировала стильный электрокар Mokka





Преемник "паркетного" внедорожника Mokka X хоть и потерял приставку в названии, но обзавелся модульной архитектурой PSA Group, поддерживающей электрическую силовую установку. Новое поколение модели от Opel сконструируют на базе EMP1, которой также пользуются французские Peugeot 2008 и DS3 Crossback. Сетевые источники говорят, что от предшественника автомобилю достанутся лишь укороченные свесы и необычная расцветка кузова, представленная в тизере.По предварительной информации, электрокар обзаведется двигателем от DS3 Crossback E-Tense с отдачей в 136 л.с., дальность хода которого составляет около 300 км. Помимо EV-модификации, покупатели также могут приобрести модернизированный Mokka со стандартными моторами или гибридным агрегатом. Стоит отметить, что бренд Opel ушел из рынка России более пяти лет назад, что в руководстве концерна объяснили непростой экономической обстановкой в стране и падением курса рубля.