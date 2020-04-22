Елена Малышева заявила, что Москва готова к отмене карантина

«Карантин в Москве вводился для того, чтобы успеть подготовить больницы к размещению пациентов. Сейчас есть достаточное количество реанимационного оборудования, аппаратов ЭКМО и ИВЛ, а также других приборов, необходимых для лечения больных коронавирусом. Граждане должны будут рано или поздно вернуться к нормальной жизни», - рассказала Малышева в ходе одного из недавних прямых эфиров.





Малышева регулярно проводит прямые эфиры в Instagram, в ходе которых отвечает на вопросы подписчиков и делится мнением по поводу ситуации с коронавирусом. По словам телеведущей, Россия пока не прошла пик заболеваемости, но имеются все предпосылки для снятия ограничений.Телеведущая подчеркнула, что даже возможное ослабление карантина в Москве не может стать причиной для отказа от санитарных норм, рекомендуемых ВОЗ. Люди должны продолжить соблюдать дистанцию и использовать антисептические препараты в целях дезинфекции.