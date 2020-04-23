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Американские ученые прогнозируют деградацию человечества из-за ухудшения климата

Американские ученые предрекли деградацию человечества на фоне ухудшения климата. Итоги работы сотрудников университета штата Колорадо были опубликованы в издании GeoHealth.

Согласно выводам экспертов, окончание XXI века ознаменуется повышением концентрации углекислого газа. В помещении она способна достигнуть 1400 частей на миллион, а это втрое больше существующих в современности норм. Подобные изменения климата спровоцируют ослабление притока кислорода в мозг, что приведет к серьезным изменениям в поведении человека. В частности, люди будущего могут страдать от постоянной сонливости, чувства тревожности, а дальнейшее снижение когнитивных функций мозга может понизить интеллект.

Увеличение концентрации CO2 на 50% может закончиться тем, что человек потеряет способность планировать или она значительно ослабнет. Если его уровень повысится на 20%, то людям станет сложнее принимать решения.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 00:00

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