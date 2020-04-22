ГАЗ готовится к выпуску нового среднетоннажного грузовика





Бескапотный грузовик «Валдай Next» придет на смену известному ГАЗ-3310, производство которого приостановили несколько лет назад, из-за чего ниша в сегменте авторынка оставалась открытой. В пресс-службе Горьковского автозавода подтвердили факт работы над новым транспортным средством, чей выход в продажу намечен на конец лета 2020 года. Эту информацию подтвердил и глава «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин, добавив, что сроки могут поменяться из-за пандемии коронавируса.Масса будущего автомобиля от ГАЗ в пределах 6,7−7,4 тонны, в то время как грузоподъемность достигнет 4 тонн. Инсайдеры говорят, что кабина новинке достанется от родственной «ГАЗель Next», а в движение её будет приводить 3,8-литровый турбодизель Cummins ISF мощностью в 150 лошадиных сил. Пару силовому агрегату составит 6-ступенчатая МКПП и поддержка заднего привода. Отечественный производитель пока не подтвердил информацию о переменах в дизайне кузова, но автолюбители ожидают существенных модификаций.