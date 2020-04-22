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Надежда Михалкова окончательно рассекретила лицо сына

Надежда Михалкова окончательно рассекретила лицо своего сына Ивана. Дочь Никиты Михалкова обнародовала снимок с прогулки, на котором можно рассмотреть ребенка практически в полный рост.
Надежда Михалкова окончательно рассекретила лицо сына

Михалкова часто делится с подписчиками своей страницы в Instagram подробностями времяпровождения на самоизоляции. По словам актрисы, ее день начинается с онлайн-уроков сына. После этого они приступают к выполнению домашних заданий. Михалкова подчеркнула, что прогулки на воздухе являются для нее «настоящим счастьем».

Ранее фото с сыном Михалковой поделился и Андрей Баков. В следующем месяце Ивану исполнится семь лет, а осенью он отправится в школу. Возможно, из-за этого родственники решили рассекретить внешний вид ребенка. Надежда Михалкова перестала прятать от поклонников дочь Нину, которая учится во втором классе.

Дочь Никиты Михалкова ранее рассказывала, что очень тяжело перенесла развод с супругом. Ей пришлось сдерживать себя и не устраивать ссоры. Особенно сложно было делать это на фоне свадьбы ее бывшего мужа, который женился на Надежде Оболенцевой вскоре после получения официальных документов о разводе.

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ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:50

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