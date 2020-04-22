Надежда Михалкова окончательно рассекретила лицо сына





Михалкова часто делится с подписчиками своей страницы в Instagram подробностями времяпровождения на самоизоляции. По словам актрисы, ее день начинается с онлайн-уроков сына. После этого они приступают к выполнению домашних заданий. Михалкова подчеркнула, что прогулки на воздухе являются для нее «настоящим счастьем».Ранее фото с сыном Михалковой поделился и Андрей Баков. В следующем месяце Ивану исполнится семь лет, а осенью он отправится в школу. Возможно, из-за этого родственники решили рассекретить внешний вид ребенка. Надежда Михалкова перестала прятать от поклонников дочь Нину, которая учится во втором классе.Дочь Никиты Михалкова ранее рассказывала, что очень тяжело перенесла развод с супругом. Ей пришлось сдерживать себя и не устраивать ссоры. Особенно сложно было делать это на фоне свадьбы ее бывшего мужа, который женился на Надежде Оболенцевой вскоре после получения официальных документов о разводе.