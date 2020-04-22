Меган Маркл сделала королеве долгожданный подарок





В связи с пандемией коронавируса королева Великобритании была вынуждена покинуть Лондон и осесть в резиденции в Виндзоре. Она отменила парад в свою честь и отказалась от пышного празднования дня рождения. Все же родственники монарха смогли лично поздравить именинницу, хоть и по видеосвязи. Меган Маркл сделала королеве особенный и столь долгожданный подарок – актриса устроила онлайн-встречу с правнуком. Елизавета II особенно тепло относиться к маленькому принцу, поэтому была расстроена, узнав, что семья принца Гарри переезжает в Америку.Ранее королева пригласила Меган Маркл с правнуком в свою резиденцию на летние каникулы. Однако пандемия коронавируса испортила все планы. Теперь неизвестно, когда венценосная особа сможет снова увидеть маленького Арчи, поэтому она очень обрадовалась подарку от невестки. В Штатах принц Гарри с супругой не сидят дома. Пара занимается благотворительностью и разносит продукты нуждающимся и тем, кто находиться на самоизоляции. Королевская семья старается сделать все, чтобы поддержать окружающих в столь сложный период времени.