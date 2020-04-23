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Китайские медики объяснили, почему коронавирус опасен для людей с диабетом

Китайские медики объяснили, почему коронавирус опасен для людей, имеющих диабет. Результаты нового исследования сотрудников Университета Уханя опубликованы в издании Science Advances.
Китайские медики объяснили, почему коронавирус опасен для людей с диабетом

Врачи из Китая зафиксировали повышенный риск летального исхода при коронавирусе, если пациент страдал от диабета. В связи с этим люди с данным диагнозом были определены в группу риска. Дело в том, что COVID-19 может повышать метаболизм глюкозы путем “цитокинового шторма”. Этот феномен усиливает данный процесс посредством выработки чрезмерного количества иммунных клеток. Резкое усиление защитной реакции организма нередко сосредотачивается в легких, в связи с чем повышается риск летального исхода.

Ученые провели эксперимент, доказывающий наличие рисков при диабете, на лабораторных мышах. В рамках исследования грызуны употребляли с едой глюкозамин, который повышал производство цитокинов.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 05:00

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