Китайские медики объяснили, почему коронавирус опасен для людей с диабетом





Врачи из Китая зафиксировали повышенный риск летального исхода при коронавирусе, если пациент страдал от диабета. В связи с этим люди с данным диагнозом были определены в группу риска. Дело в том, что COVID-19 может повышать метаболизм глюкозы путем “цитокинового шторма”. Этот феномен усиливает данный процесс посредством выработки чрезмерного количества иммунных клеток. Резкое усиление защитной реакции организма нередко сосредотачивается в легких, в связи с чем повышается риск летального исхода.Ученые провели эксперимент, доказывающий наличие рисков при диабете, на лабораторных мышах. В рамках исследования грызуны употребляли с едой глюкозамин, который повышал производство цитокинов.