«Расскажу, как рожу и покрещу»: Саша Черно выбрала имя для будущего ребенка





Участница телестройки в течение 25 недель беременности не могла определиться с именем для малыша. Среди возможных вариантов она рассматривала русские, армянские и американские имена, изучала их значения, а понравившиеся выписывала. Также Саша Черно спрашивала совета у поклонников, однако не могла решить, как назвать ребенка. Тем не менее недавно знаменитость заявила, что наконец поняла, какое имя будет у ее сына, и, как выяснилось, оно давно привлекло внимание будущей матери.По словам звезды реалити-шоу, она собирается родить наследника, покрестить его, а уже потом «знакомить» с общественностью. В январе Черно рассказала фолловерам, что ребенка будут звать необычно. Тогда ей нравились имена Марк, Кевин, Крис и Марсель, однако фанаты по-разному отреагировали на эти варианты.