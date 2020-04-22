Ричард Гир в 70 лет стал отцом в третий раз





Информация об имени ребенка и его половой принадлежности пока отсутствует. По предварительным данным, роды проходили в одной из местных клиник, так как Гир побоялся вести супругу в Нью-Йорк из-за эпидемии коронавируса.Западные издания отмечают, что второй сын актера Александр родился в начале 2019 года. Это означает, что Сильва забеременела примерно через полгода после появления на свет ребенка. Малыш стал уже третьим для супругов. Сильва воспитывает 6-летнего мальчика от прошлого брака. Ричард Гир также имеет сына, которому в текущем году исполнится 20 лет. Он появился на свет во время брака актера с Кэри Лоуэр.Ричард Гир и Алехандра Сильва живут вместе с 2015 года. Только спустя 3 года после начала отношений они решили сыграть свадьбу.