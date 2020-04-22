Камера МКС сняла необычный внеземной объект в атмосфере Земли





Видео опубликовано пользователем с ником MrMBB333. Уфолог считает, что камере на МКС удалось снять инопланетный летательный аппарат, который попытался спрятаться в облаках. На кадрах четко видно очертания необычного объекта, который напоминает космический корабль с популярной саги «Звездные войны». Поклонники теории заговора полностью поддержали мнение уфолога, поскольку логического объяснения столь странному явлению в атмосфере Земли попросту нет.Все же под опубликованным видео высказались и скептики. Пользователи считают, что камере на МКС удалось снять редкое метеорологическое явление, а не корабль пришельцев. Что было под международной космической станцией на самом деле, никому не известно, поскольку научное сообщество не комментирует данную запись.