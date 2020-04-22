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"На самоизоляции также можно весело проводить время": Муж Аниты Цой спел с ней дуэтом

Анита Цой показала, как ее супруг играет на гитаре и поет. Поклонники были удивлены столь неожиданным зрелищем и отметили, что их семья полна талантами.
"На самоизоляции также можно весело проводить время": Муж Аниты Цой спел с ней дуэтом

Анита Цой сейчас находится на самоизоляции, продолжая заниматься творчеством. Недавно к ней подключился ее муж, решивший исполнить вместе с избранницей композицию, сыграв на гитаре. Многие подписчики певицы отметили, что Сергей Цой сильно постарел за последнее время, что заметно по его поседевшим волосам.
«Я предпочитаю искать во всем нечто хорошее. На самоизоляции также можно весело проводить время. Когда бы мы с мужем еще спели дуэтом для вас? В такое время у людей открываются множественные таланты. Достаточно просто найти в себе силы и заявить о возможностях другим», - рассказала Цой в описании к видео.

Многие звезды отреагировали на публикацию ролика. Татьяна Навка написала, что Цой создала очень уютную и талантливую атмосферу на самоизоляции. Певица Зара не знала, что супруг певицы также имеет музыкальные таланты. Другие подписчики начали активно обсуждать постаревшего Сергея Цой. Некоторые предположили, что он выглядит таковым на фоне «вечно молодой жены».

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ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:36

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