«Они всю жизнь жили во грехе»: Лариса Гузеева осудила равнодушных к детям родителей





Поводом для обсуждений стала история 29-летней гостьи передачи, посетившей студию в поисках любимого человека. Девушка рассказала о том, что выросла в неблагополучной семье, где было 5 детей, а родители злоупотребляли алкоголем и занимались рукоприкладством. В раннем возрасте девочку забрали в детский дом, куда ее мать приходила в нетрезвом состоянии, в связи с чем к дочери ее не пускали. Позже женщина скончалась, а ее муж бросил пить, наладил свою жизнь и обзавелся автомобилем. Вот только ребенка из детского дома мужчина не забрал, однако в престарелом возрасте стал жить в доме одной из других дочерей, где находится до сих пор.Лариса Гузеева пришла в ужас от этого рассказа и заявила, что ненавидит таких родителей, которые не заботятся о своих детях, пока не наступит их старость.- гневно высказалась ведущая.