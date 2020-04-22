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«Они всю жизнь жили во грехе»: Лариса Гузеева осудила равнодушных к детям родителей

Лариса Гузеева раскритиковала родителей, которые равнодушно относятся к своим детям, а потом просят их о помощи. Свое мнение телеведущая высказала в эфире телешоу «Давай поженимся!».
«Они всю жизнь жили во грехе»: Лариса Гузеева осудила равнодушных к детям родителей

Поводом для обсуждений стала история 29-летней гостьи передачи, посетившей студию в поисках любимого человека. Девушка рассказала о том, что выросла в неблагополучной семье, где было 5 детей, а родители злоупотребляли алкоголем и занимались рукоприкладством. В раннем возрасте девочку забрали в детский дом, куда ее мать приходила в нетрезвом состоянии, в связи с чем к дочери ее не пускали. Позже женщина скончалась, а ее муж бросил пить, наладил свою жизнь и обзавелся автомобилем. Вот только ребенка из детского дома мужчина не забрал, однако в престарелом возрасте стал жить в доме одной из других дочерей, где находится до сих пор.

Лариса Гузеева пришла в ужас от этого рассказа и заявила, что ненавидит таких родителей, которые не заботятся о своих детях, пока не наступит их старость. «Не понимаю, почему нужно уважать старость только потому, что они вдруг старые стали!» - гневно высказалась ведущая.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:44

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