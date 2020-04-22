Михаил Боярский публично поблагодарил борющихся с коронавирусом медиков
Михаил Боярский публично выразил благодарность медикам, которые продолжают борьбу с коронавирусом. По этому поводу актёр высказался на своей странице в Instagram.
Для нового фото Михаил Боярский позировал с листком бумаги, на котором написано: “Спасибо врачам”. Актер отметил, что медики, рискуя собственной жизнью и здоровьем, находятся “на передовой” в борьбе с коронавирусом. Артист напомнил: Владимир Путин тоже придерживается самоизоляции, призывая таким образом граждан оставаться дома ради собственной безопасности и защиты окружающих. Также кинозвезда посоветовал помогать врачам и всем, кто осуществляет деятельность, направленную на противостояние COVID-19.
Михаил Боярский настаивает на том, чтобы россияне массово проявляли "ответственность и осторожность", ведь именно так можно остановить распространение коронавируса.
Для нового фото Михаил Боярский позировал с листком бумаги, на котором написано: “Спасибо врачам”. Актер отметил, что медики, рискуя собственной жизнью и здоровьем, находятся “на передовой” в борьбе с коронавирусом. Артист напомнил: Владимир Путин тоже придерживается самоизоляции, призывая таким образом граждан оставаться дома ради собственной безопасности и защиты окружающих. Также кинозвезда посоветовал помогать врачам и всем, кто осуществляет деятельность, направленную на противостояние COVID-19.
Михаил Боярский настаивает на том, чтобы россияне массово проявляли "ответственность и осторожность", ведь именно так можно остановить распространение коронавируса.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:17