В Шотландии от коронавируса умерла пара, состоявшая в браке 57 лет
Пожилые жители города Данфермлин в Шотландии скончались от осложнений, вызванных коронавирусом. Пара, состоявшая в браке 57 лет, умерла в один день.
Британский веб-портал Daily Mail поделилось историей 74-летних супругов из Шотландии, которых 5 апреля госпитализировали с подозрением на COVID-19. Впоследствии тесты показали положительный результат, а состояние пары начало резко ухудшаться. Медикам не удалось спасти пожилых людей, которые умерли с разницей в несколько часов. Известно, что супруги страдали от многочисленных хронических заболеваний дыхательной системы: у женщины наблюдалась обструкция легких, а у мужчины ранее обнаружили злокачественное новообразование.
Согласно данным журналистов, пара сыграла свадьбу, когда влюбленным было по 17 лет. Хотя издание не предоставляет информации о каких-либо детях, сообщается, что супруги прожили вместе более 57 лет. Кроме прочего, мировая статистика ВОЗ насчитывает более 2,5 млн зараженных коронавирусной инфекцией и 177 тысяч смертельных случаев. В Минздраве утверждают, что после наступления пика заболеваемости в начале мая - пандемия пойдет на спад в большинстве стран Европы и Америки.
Британский веб-портал Daily Mail поделилось историей 74-летних супругов из Шотландии, которых 5 апреля госпитализировали с подозрением на COVID-19. Впоследствии тесты показали положительный результат, а состояние пары начало резко ухудшаться. Медикам не удалось спасти пожилых людей, которые умерли с разницей в несколько часов. Известно, что супруги страдали от многочисленных хронических заболеваний дыхательной системы: у женщины наблюдалась обструкция легких, а у мужчины ранее обнаружили злокачественное новообразование.
Согласно данным журналистов, пара сыграла свадьбу, когда влюбленным было по 17 лет. Хотя издание не предоставляет информации о каких-либо детях, сообщается, что супруги прожили вместе более 57 лет. Кроме прочего, мировая статистика ВОЗ насчитывает более 2,5 млн зараженных коронавирусной инфекцией и 177 тысяч смертельных случаев. В Минздраве утверждают, что после наступления пика заболеваемости в начале мая - пандемия пойдет на спад в большинстве стран Европы и Америки.
В мире
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:55