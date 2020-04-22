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Астрономы не уверены в существовании "девятой планеты" Солнечной системы

Астрономы из Пенсильванского университета выразили сомнения по поводу существования так называемой «девятой планеты» в Солнечной системы. Ранее многие специалисты занимались поиском небесного тела, расположенного за орбитой Нептуна.

«Первые предположения о возможном существовании планет, помимо известных сейчас восьми, появились после того, как была зафиксирована странная активность небесных тел за дальними орбитами Нептуна. Новые исследования говорят о том, что речь идет о крупных астероидах или кометах. Информация была получена в ходе изучения темной энергии в инфракрасном спектре. Исследования проводились на базе обсерватории в Чили. Судя по всему, за Нептуном действительно нет никаких значимых небесных тел», - рассказали американские ученые.

Согласно одной из теорий, небесное тело, расположенное за Нептуном, имело гравитацию, которая выше земной в пять раз. Скептики изначально отрицали такую возможность, объясняя повышенное притяжение наличием астероидного пояса с массивными объектами.

Педро Бернардинелли, являющийся астрономом Пенсильванского университета, отметил, что за Нептуном были обнаружены примерно 130 объектов, но все они слишком малы для того, чтобы считаться планетами. Сторонники противоположной теории уверены в необходимости детального изучения окраин Солнечной системы, так как без точных данных нельзя делать такие выводы.

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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 17:24

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