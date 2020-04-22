Астрономы не уверены в существовании "девятой планеты" Солнечной системы

«Первые предположения о возможном существовании планет, помимо известных сейчас восьми, появились после того, как была зафиксирована странная активность небесных тел за дальними орбитами Нептуна. Новые исследования говорят о том, что речь идет о крупных астероидах или кометах. Информация была получена в ходе изучения темной энергии в инфракрасном спектре. Исследования проводились на базе обсерватории в Чили. Судя по всему, за Нептуном действительно нет никаких значимых небесных тел», - рассказали американские ученые.





Согласно одной из теорий, небесное тело, расположенное за Нептуном, имело гравитацию, которая выше земной в пять раз. Скептики изначально отрицали такую возможность, объясняя повышенное притяжение наличием астероидного пояса с массивными объектами.Педро Бернардинелли, являющийся астрономом Пенсильванского университета, отметил, что за Нептуном были обнаружены примерно 130 объектов, но все они слишком малы для того, чтобы считаться планетами. Сторонники противоположной теории уверены в необходимости детального изучения окраин Солнечной системы, так как без точных данных нельзя делать такие выводы.