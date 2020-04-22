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Опубликованы шпионские фото седана Genesis G80 Sport

На дорогах Южной Кореи был замечен новый седан от компании Genesis. Инсайдеры опубликовали в Сети фото спортивного автомобиля G80 Sport.
Опубликованы шпионские фото седана Genesis G80 Sport

Согласно предварительной информации, новый седан от Genesis должен дебютировать уже в этом году. Genesis G80 Sport получит 3,5-литровый модернизированный силовой агрегат V-6 мощностью 420 «лошадок», который будет работать в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Скорее всего, автопроизводитель сделает две версии: с полным и задним приводом. Однако на международный рынок поступит только полноприводный седан. На опубликованных шпионских фото тяжело разглядеть особенности дизайна спорткара. Основные черты кузова похожи на оригинальны Genesis G80, но есть явные отличия: затемненные задние фары, черные титановые диски, измененная выхлопная труба, а также прорези на передних крыльях.

Точной информации о дате релиза и стоимости Genesis G80 Sport нет. Все же практические испытания говорят о готовности бренда к анонсу, поэтому автолюбителям осталось ждать немного, чтобы утолить свое любопытство.

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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 18:09

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