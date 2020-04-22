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"Свинку не положишь в кровать": Юлия Щеглова и Игорь Русанов завели котенка

Юлия Щеглова рассказала подписчикам своей страницы в Instagram, что Игорь Русанов подарил ей котенка. По словам звезды «Дома-2», она всегда мечтала о новом домашнем любимце, а теперь ее желание осуществилось.
"Свинку не положишь в кровать": Юлия Щеглова и Игорь Русанов завели котенка

«Теперь у нас есть маленький котенок. Свинка Настя тоже очень милая, но с ней не поспишь в кровати. Кошечку же можно постоянно тискать и класть рядом с собой. Я всегда хотела котенка, а любимый подарил мне его. Мы выбрали имя для малышки, но пока не будем говорить его, так как это не точно», - написала Щеглова.

Многие поклонники звезды телепроекта назвали ее с молодым человеком «заслуженными животноводами острова». Игорь Русанов также обнародовал снимок с новым домашним любимцем, но ограничился несколькими смайлами в виде котят, оставив публикацию без описания.

Ранее Русанов и Щеглова показывали свою свинью, которую они решили назвать Настей. Также пара выращивает курицу Валю и лабрадора Сейшика, названного в честь Сейшельских островов. Недавно у возлюбленных появились две огромные черепахи, с которыми они часто выезжают на прогулку по побережью.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:18

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