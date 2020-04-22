"Свинку не положишь в кровать": Юлия Щеглова и Игорь Русанов завели котенка

«Теперь у нас есть маленький котенок. Свинка Настя тоже очень милая, но с ней не поспишь в кровати. Кошечку же можно постоянно тискать и класть рядом с собой. Я всегда хотела котенка, а любимый подарил мне его. Мы выбрали имя для малышки, но пока не будем говорить его, так как это не точно», - написала Щеглова.





Многие поклонники звезды телепроекта назвали ее с молодым человеком «заслуженными животноводами острова». Игорь Русанов также обнародовал снимок с новым домашним любимцем, но ограничился несколькими смайлами в виде котят, оставив публикацию без описания.Ранее Русанов и Щеглова показывали свою свинью, которую они решили назвать Настей. Также пара выращивает курицу Валю и лабрадора Сейшика, названного в честь Сейшельских островов. Недавно у возлюбленных появились две огромные черепахи, с которыми они часто выезжают на прогулку по побережью.