Исследователи из СамГМУ обучили ИИ предотвращать развитие слепоты у диабетиков





Эксперты из Самарского университета, областной клинической офтальмологической больницы и Самарского государственного медицинского университета представили образец интеллектуальной системы, которая существенно повысит эффективность операций на зрительных нервах у больных диабетом. Известно, что при этом недуге часто возникает ретинопатия - излишек глюкозы в крови, который повреждает сетчатку глаза и приводит к слепоте. Новая разработка позволит предотвратить потерю зрения.Подобные нарушения лечатся с помощью лазерной хирургии, когда специалист наносит ожоги в местах, где может проявиться осложнение. Положительный результат до недавнего времени зависел от навыков хирурга, а также точности расстановки коагулятов. Самостоятельное создание плана воздействия с помощью лазера не всегда соответствовало форме отека и локализации сосудов. Теперь искусственный интеллект будет дозировать мощность излучения на основе данных томографии глаз. Это не только снизит риск нанесения травм в 9 раз, но и сократит период восстановления пациента.