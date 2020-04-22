АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
EUR 82.62 USD 76.26
Курс валют на 22.04.2020

Исследователи из СамГМУ обучили ИИ предотвращать развитие слепоты у диабетиков

Самарским исследователям удалось создать прототип системы, которая будет предотвращать слепоту у диабетиков. Ученые из СамГМУ добились подобных результатов, обучив ИИ планировать операции на сетчатке глаза.

Эксперты из Самарского университета, областной клинической офтальмологической больницы и Самарского государственного медицинского университета представили образец интеллектуальной системы, которая существенно повысит эффективность операций на зрительных нервах у больных диабетом. Известно, что при этом недуге часто возникает ретинопатия - излишек глюкозы в крови, который повреждает сетчатку глаза и приводит к слепоте. Новая разработка позволит предотвратить потерю зрения.

Подобные нарушения лечатся с помощью лазерной хирургии, когда специалист наносит ожоги в местах, где может проявиться осложнение. Положительный результат до недавнего времени зависел от навыков хирурга, а также точности расстановки коагулятов. Самостоятельное создание плана воздействия с помощью лазера не всегда соответствовало форме отека и локализации сосудов. Теперь искусственный интеллект будет дозировать мощность излучения на основе данных томографии глаз. Это не только снизит риск нанесения травм в 9 раз, но и сократит период восстановления пациента.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:13

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"На самоизоляции также можно весело проводить время": Муж Аниты Цой спел с ней…
Microsoft выпустила переименованный Office 365 с новыми…
Астрономы не уверены в существовании "девятой планеты" Солнечной…
Михаил Боярский публично поблагодарил борющихся с коронавирусом…
Исследователи из СамГМУ обучили ИИ предотвращать развитие слепоты у…
«Расскажу, как рожу и покрещу»: Саша Черно выбрала имя для будущего…
Камера МКС сняла необычный внеземной объект в атмосфере…
Ричард Гир в 70 лет стал отцом в третий…
В Шотландии от коронавируса умерла пара, состоявшая в браке 57…
Компактные модели Volkswagen могут лишиться дизельных…
«Они всю жизнь жили во грехе»: Лариса Гузеева осудила равнодушных к детям…
Замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в…
ИВЛ Стивена Хокинга пожертвовали госпиталю для лечения…
Чулпан Хаматова рассказала о пострадавших от советской власти…
На вооружение мотострелкового подразделения ЗВО поступили 5,5 тысяч…
"Свинку не положишь в кровать": Юлия Щеглова и Игорь Русанов завели…
Ученые выяснили, зависит ли продолжительность жизни от цвета…
ВМО: В ближайшие пять лет Землю ждет новый температурный…
«Одноклассники» научились транслировать…
«На карте были деньги на продукты»: Волочкова лишилась 200 000…
ГК «А101» разработала сервис для бесконтактной передачи…
В Москве 600 человек не попали в метро из‑за нарушения правил…
Умельцы превратили Lada Priora в "гигантского…
В Госдуме рассказали, как подготовиться к дачному сезону в условиях…
Юрий Стоянов об отношениях с Татьяной Догилевой: «Ну какой роман у 17-летнего…
Ученые: Неандертальцы создавали эффективное…
Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились за медицинской…
Haval озвучила цену нового внедорожника…
Просмотреть все новости