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Астрофизики ведут наблюдения за “водными мирами” Млечного Пути

Астрофизики проводят наблюдения “водных миров” Млечного Пути, которых оказалось довольно много в галактике. Эти экзопланеты со скалистой мантией покрыты толстым слоем воды, а эксперты описали их в научном издании PNAS.

Богатые водой экзопланеты довольно распространены в Млечном Пути, а их состав сильно отличается от земного. Международная группа ученых под руководством сотрудников Университета штата Аризона в США провела исследования, направленные на детальное изучение этих тел, например, их структуры, состава и геохимических циклов. Соавтор работы Дэн Шим отметил, что изучение химических процессов является серьезным шагом на пути к пониманию существования распространенных типов планет.

Согласно общей научной гипотезе, отдельные слои в недрах “водных миров” образуются водой и скалами, но эти материалы могли изменить свое поведение под влиянием экстремального давления и температуры на границе слоев. Для моделирования данных условий в лаборатории ведущий автор и ученый Кэрол Ниср провела эксперименты с использованием высокого давления и ячеек с алмазными наковальнями. В рамках исследования диоксид кремния был помещен в воду, а затем - подвергнут высокому давлению и нагреванию. Для контроля реакции команда ученых провела рентгеновские измерения. В результате была обнаружена новая твердая фаза с кремнием, водородом и кислородом.

Изначально считалось, что слои воды и горных пород “водных миров” имеют четкие границы, но эксперимент показал - некоторые условия могут размыть стабильность между данными составляющими. Как предположили ученые, геохимический цикл на подобных планетах будет сильно отличаться от того, который наблюдается на каменистых типах, подобных Земле.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:41

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