Астрофизики ведут наблюдения за “водными мирами” Млечного Пути





Богатые водой экзопланеты довольно распространены в Млечном Пути, а их состав сильно отличается от земного. Международная группа ученых под руководством сотрудников Университета штата Аризона в США провела исследования, направленные на детальное изучение этих тел, например, их структуры, состава и геохимических циклов. Соавтор работы Дэн Шим отметил, что изучение химических процессов является серьезным шагом на пути к пониманию существования распространенных типов планет.Согласно общей научной гипотезе, отдельные слои в недрах “водных миров” образуются водой и скалами, но эти материалы могли изменить свое поведение под влиянием экстремального давления и температуры на границе слоев. Для моделирования данных условий в лаборатории ведущий автор и ученый Кэрол Ниср провела эксперименты с использованием высокого давления и ячеек с алмазными наковальнями. В рамках исследования диоксид кремния был помещен в воду, а затем - подвергнут высокому давлению и нагреванию. Для контроля реакции команда ученых провела рентгеновские измерения. В результате была обнаружена новая твердая фаза с кремнием, водородом и кислородом.Изначально считалось, что слои воды и горных пород “водных миров” имеют четкие границы, но эксперимент показал - некоторые условия могут размыть стабильность между данными составляющими. Как предположили ученые, геохимический цикл на подобных планетах будет сильно отличаться от того, который наблюдается на каменистых типах, подобных Земле.