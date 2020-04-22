Астрофизики ведут наблюдения за “водными мирами” Млечного Пути
Астрофизики проводят наблюдения “водных миров” Млечного Пути, которых оказалось довольно много в галактике. Эти экзопланеты со скалистой мантией покрыты толстым слоем воды, а эксперты описали их в научном издании PNAS.
Богатые водой экзопланеты довольно распространены в Млечном Пути, а их состав сильно отличается от земного. Международная группа ученых под руководством сотрудников Университета штата Аризона в США провела исследования, направленные на детальное изучение этих тел, например, их структуры, состава и геохимических циклов. Соавтор работы Дэн Шим отметил, что изучение химических процессов является серьезным шагом на пути к пониманию существования распространенных типов планет.
Согласно общей научной гипотезе, отдельные слои в недрах “водных миров” образуются водой и скалами, но эти материалы могли изменить свое поведение под влиянием экстремального давления и температуры на границе слоев. Для моделирования данных условий в лаборатории ведущий автор и ученый Кэрол Ниср провела эксперименты с использованием высокого давления и ячеек с алмазными наковальнями. В рамках исследования диоксид кремния был помещен в воду, а затем - подвергнут высокому давлению и нагреванию. Для контроля реакции команда ученых провела рентгеновские измерения. В результате была обнаружена новая твердая фаза с кремнием, водородом и кислородом.
Изначально считалось, что слои воды и горных пород “водных миров” имеют четкие границы, но эксперимент показал - некоторые условия могут размыть стабильность между данными составляющими. Как предположили ученые, геохимический цикл на подобных планетах будет сильно отличаться от того, который наблюдается на каменистых типах, подобных Земле.
Богатые водой экзопланеты довольно распространены в Млечном Пути, а их состав сильно отличается от земного. Международная группа ученых под руководством сотрудников Университета штата Аризона в США провела исследования, направленные на детальное изучение этих тел, например, их структуры, состава и геохимических циклов. Соавтор работы Дэн Шим отметил, что изучение химических процессов является серьезным шагом на пути к пониманию существования распространенных типов планет.
Согласно общей научной гипотезе, отдельные слои в недрах “водных миров” образуются водой и скалами, но эти материалы могли изменить свое поведение под влиянием экстремального давления и температуры на границе слоев. Для моделирования данных условий в лаборатории ведущий автор и ученый Кэрол Ниср провела эксперименты с использованием высокого давления и ячеек с алмазными наковальнями. В рамках исследования диоксид кремния был помещен в воду, а затем - подвергнут высокому давлению и нагреванию. Для контроля реакции команда ученых провела рентгеновские измерения. В результате была обнаружена новая твердая фаза с кремнием, водородом и кислородом.
Изначально считалось, что слои воды и горных пород “водных миров” имеют четкие границы, но эксперимент показал - некоторые условия могут размыть стабильность между данными составляющими. Как предположили ученые, геохимический цикл на подобных планетах будет сильно отличаться от того, который наблюдается на каменистых типах, подобных Земле.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:41