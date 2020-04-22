Компактные модели Volkswagen могут лишиться дизельных двигателей





Данное нововведение не затронет внедорожники и коммерческий транспорт. В 2025 году вводиться экологическая норма Евро-7, которая требует от автопроизводителей определенного уровня выбросов на автомобилях. Инвестировать в развитие дизельных двигателей для компактных моделей не выгодно, поэтому компания Volkswagen полностью откажется от них. В качестве замены выступят гибридные установки, электромоторы и бензиновые силовые агрегаты. Со слов технического директора немецкого автоконцерна, такие модели как Polo и Golf могут полностью лишиться дизельных моторов. Однако до введения правок еще пять лет, поэтому компания пока продолжит выпуск старых автомобилей с дизелем.Стоит отметить, сегодня Volkswagen работает над созданием нового двигателя на дизтопливе. Установка предусматривает использование нейтрализатора оксида азота, что позволит сократить вредные выбросы на 80%. Компания будет использовать данные силовые агрегаты только на внедорожниках и коммерческом транспорте.