Чулпан Хаматова рассказала о пострадавших от советской власти предках





В роду знаменитости была женщина с именем главной героини киноленты, являющаяся сестрой отца ее дяди, которого звали Чулпан. Родственника Хаматовой сослали в Сибирь, а потом расстреляли. Кузина мужчины пострадала меньше, поскольку осталась жива, однако ее раскулачили. Как отметила артистка, после критики телепроекта она вспомнила о трагических событиях, которые пришлось пережить ее предкам. У звезды кино есть снимки, а также они помогали ей, когда некоторые личности твердили, что татарские девушки не ходили без платка и не могли любить русских.Актриса добавила, что к началу 30-х годов большевики уже 30 лет стояли у власти, а их политика оставляла след на гражданах. В связи с этим Хаматова считает, что глупо говорить, будто жизнь и традиции татарских семей не изменились с революционных времен. Артистка осталась под впечатлением от прочтения романа Гузель Яхиной, по мотивам которого сняли сериал. Знаменитость не могла даже представить, что однажды сыграет на экране главную героиню из книги.