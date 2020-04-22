Чулпан Хаматова рассказала о пострадавших от советской власти предках
По словам Чулпан Хаматовой, сюжет сериала «Зулейха открывает глаза» напоминает ей историю семьи. Актриса рассказала журналистам, как ее предки пострадали от действий советской власти.
В роду знаменитости была женщина с именем главной героини киноленты, являющаяся сестрой отца ее дяди, которого звали Чулпан. Родственника Хаматовой сослали в Сибирь, а потом расстреляли. Кузина мужчины пострадала меньше, поскольку осталась жива, однако ее раскулачили. Как отметила артистка, после критики телепроекта она вспомнила о трагических событиях, которые пришлось пережить ее предкам. У звезды кино есть снимки, а также они помогали ей, когда некоторые личности твердили, что татарские девушки не ходили без платка и не могли любить русских.
Актриса добавила, что к началу 30-х годов большевики уже 30 лет стояли у власти, а их политика оставляла след на гражданах. В связи с этим Хаматова считает, что глупо говорить, будто жизнь и традиции татарских семей не изменились с революционных времен. Артистка осталась под впечатлением от прочтения романа Гузель Яхиной, по мотивам которого сняли сериал. Знаменитость не могла даже представить, что однажды сыграет на экране главную героиню из книги.
В роду знаменитости была женщина с именем главной героини киноленты, являющаяся сестрой отца ее дяди, которого звали Чулпан. Родственника Хаматовой сослали в Сибирь, а потом расстреляли. Кузина мужчины пострадала меньше, поскольку осталась жива, однако ее раскулачили. Как отметила артистка, после критики телепроекта она вспомнила о трагических событиях, которые пришлось пережить ее предкам. У звезды кино есть снимки, а также они помогали ей, когда некоторые личности твердили, что татарские девушки не ходили без платка и не могли любить русских.
Актриса добавила, что к началу 30-х годов большевики уже 30 лет стояли у власти, а их политика оставляла след на гражданах. В связи с этим Хаматова считает, что глупо говорить, будто жизнь и традиции татарских семей не изменились с революционных времен. Артистка осталась под впечатлением от прочтения романа Гузель Яхиной, по мотивам которого сняли сериал. Знаменитость не могла даже представить, что однажды сыграет на экране главную героиню из книги.
Культура
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:30