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«На карте были деньги на продукты»: Волочкова лишилась 200 000 рублей

Анастасия Волочкова рассказала, что с ее карты пропало почти 200 тысяч рублей. По словам балерины, она хранила деньги на счету для того, чтобы покупать продукты.
«На карте были деньги на продукты»: Волочкова лишилась 200 000 рублей

Волочкова отметила, что средства были списаны с карты одной транзакцией. В описании перевода балерина предложили обратиться за подробностями к судебным приставам. Волочкова заявила, что ранее у нее не было никаких долгов. Звезда решила связаться с работниками банка, но дозвониться до них не удалось.
«Я специально отложила деньги на карту, чтобы на самоизоляции заказывать себе продукты. Даже в такое непростое время аферисты продолжают обманывать простых людей. У меня не было никаких долгов, которые требовали бы обязательного списания, а кредитными картами я не пользуюсь. Надеюсь, что банк разберется в ситуации и вернет мне утраченные деньги», - рассказала балерина.

По словам Волочковой, ее помощники установили, что средства были переведены некой компании «Тонус-клуб», хотя ранее звезда не имела с ней никаких дел. Балерина призвала поклонников быть осторожными с платежами в Сети, так как из-за их популяризации появилось множество мошенников. Подписчики звезды в Instagram порекомендовали Волочковой обратиться в полицию и найти преступников.

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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:00

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