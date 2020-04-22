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В Москве 600 человек не попали в метро из‑за нарушения правил по пропускам

В Москве примерно 600 человек не смогли попасть в метро из-за нарушения режима проверки пропусков. По данным столичных изданий, владельцы карт «Тройка» не привязали к ним необходимые документы.

Ситуацию прокомментировали в пресс-центре Департамента транспорта Москвы. В утреннее время 22 апреля более 600 владельцев карт «Тройка» не смогли ими воспользоваться, ввиду чего обратились к оператору за пояснениями. Оказалось, что к их учетным записям не были привязаны справки, разрешающие пользоваться метрополитеном. Примерно у 100 человек соответствующие документы отсутствовали.
«Даже если у вас есть пропуск, нужно проверить его привязку к «Тройке». В противном случае оборудование просто не сработает, а на входе на станцию будут образовываться столпотворения. Проверить наличие соответствующих документов можно на сайте правовой информации столицы», - рассказал Максим Ликсутов, являющийся заместителем мэра Москвы и руководителем Департамента транспорта.

С 22 апреля для проезда на личном или общественном транспорте в Москве и столичном регионе необходимо привязать номер автомобиля или транспортной карты к цифровому пропуску. Сделать это нужно не позднее, чем за 5 часов до самой поездки.

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Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:50

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