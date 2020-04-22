В Москве 600 человек не попали в метро из‑за нарушения правил по пропускам

«Даже если у вас есть пропуск, нужно проверить его привязку к «Тройке». В противном случае оборудование просто не сработает, а на входе на станцию будут образовываться столпотворения. Проверить наличие соответствующих документов можно на сайте правовой информации столицы», - рассказал Максим Ликсутов, являющийся заместителем мэра Москвы и руководителем Департамента транспорта.





Ситуацию прокомментировали в пресс-центре Департамента транспорта Москвы. В утреннее время 22 апреля более 600 владельцев карт «Тройка» не смогли ими воспользоваться, ввиду чего обратились к оператору за пояснениями. Оказалось, что к их учетным записям не были привязаны справки, разрешающие пользоваться метрополитеном. Примерно у 100 человек соответствующие документы отсутствовали.С 22 апреля для проезда на личном или общественном транспорте в Москве и столичном регионе необходимо привязать номер автомобиля или транспортной карты к цифровому пропуску. Сделать это нужно не позднее, чем за 5 часов до самой поездки.