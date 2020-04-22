ИВЛ Стивена Хокинга пожертвовали госпиталю для лечения COVID-19
Госпиталь Royal Papworth в британском Кембридже получила ИВЛ покойного Стивена Хокинга. Родственники знаменитого астрофизика пожертвовали аппарат для лечения COVID-19.
Хотя Стивен Хокинг умер два года назад, это не помешало ему в своеобразной манере внести свой вклад в борьбу с распространением коронавируса. Его близкие отдали аппарат искусственной вентиляции легких в одну из больниц Великобритании, который теперь будет использоваться для терапии больных в тяжелом состоянии. В Royal Papworth регулярно проходил лечение сам профессор, страдавший более 33 лет от латерального амиотрофического склероза.
Перед смертью от осложнений, вызванных болезнью Лу Герига, подключенный к ИВЛ астрофизик благодарил работников этого учреждения. "Royal Papworth была особенно важна для моего отца, она помогла ему пройти через очень сложные времена", - объяснила дочь Хокинга Люси. Родственники ученого добавили, что понимают важность этого медучреждения в противостоянии пандемии, потому связались с "старыми друзьями для помощи". Руководство госпиталя, в свою очередь поблагодарило семью астрофизика за столь щедрый жест.
Хотя Стивен Хокинг умер два года назад, это не помешало ему в своеобразной манере внести свой вклад в борьбу с распространением коронавируса. Его близкие отдали аппарат искусственной вентиляции легких в одну из больниц Великобритании, который теперь будет использоваться для терапии больных в тяжелом состоянии. В Royal Papworth регулярно проходил лечение сам профессор, страдавший более 33 лет от латерального амиотрофического склероза.
Перед смертью от осложнений, вызванных болезнью Лу Герига, подключенный к ИВЛ астрофизик благодарил работников этого учреждения. "Royal Papworth была особенно важна для моего отца, она помогла ему пройти через очень сложные времена", - объяснила дочь Хокинга Люси. Родственники ученого добавили, что понимают важность этого медучреждения в противостоянии пандемии, потому связались с "старыми друзьями для помощи". Руководство госпиталя, в свою очередь поблагодарило семью астрофизика за столь щедрый жест.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:37