ИВЛ Стивена Хокинга пожертвовали госпиталю для лечения COVID-19





Хотя Стивен Хокинг умер два года назад, это не помешало ему в своеобразной манере внести свой вклад в борьбу с распространением коронавируса. Его близкие отдали аппарат искусственной вентиляции легких в одну из больниц Великобритании, который теперь будет использоваться для терапии больных в тяжелом состоянии. В Royal Papworth регулярно проходил лечение сам профессор, страдавший более 33 лет от латерального амиотрофического склероза.Перед смертью от осложнений, вызванных болезнью Лу Герига, подключенный к ИВЛ астрофизик благодарил работников этого учреждения., - объяснила дочь Хокинга Люси. Родственники ученого добавили, что понимают важность этого медучреждения в противостоянии пандемии, потому связались с "старыми друзьями для помощи". Руководство госпиталя, в свою очередь поблагодарило семью астрофизика за столь щедрый жест.