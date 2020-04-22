ВМО: В ближайшие пять лет Землю ждет новый температурный рекорд





ВМО обращает внимание всех стран на усиление признак глобального потепления. При этом температура – только один индикатор. Не стоит забывать о повышении уровня океана и кислотности вод, изменении баланса массы льда на полюсах, а также количестве углекислого газа в атмосфере. С каждым днем ситуация становится не только более плачевной, но и в недалекой перспективе просто необратимой. Если сегодня не принять определенные меры, то завтра будет уже поздно, поскольку в ближайшие пять лет Землю ждет новый температурный рекорд, который приведет к катастрофическим последствиям.Стоит отметить, пандемия коронавируса повлияла на климат. В связи с всемирным карантином в атмосферу выделяется намного меньше углекислого газа, что уже заметно на приборах. Однако ВМО призвала объединиться против глобального потепления так же, как мир объединился против COVID-19. Все же в планетарном масштабе изменение климата несет большую угрозу, чем заболевание, поскольку от него зависят не просто жизни миллионов, а существование следующих поколений.