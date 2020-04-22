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«Одноклассники» научились транслировать видеозвонки

В «Одноклассниках» появилась возможность транслировать видеозвонки. Теперь к прямым эфирам можно подключать до 100 юзеров одновременно.

«Звонки один на один теперь можно показывать еще 100 участникам чата. Их можно проводить в личном профиле или сообществе. Звонки в «Одноклассниках» станут не только возможностью пообщаться, но и местом для решения задач в творчестве, бизнесе и по работе. Особенно это важно на самоизоляции», - говорится в сообщении в блоге социальной сети.

Для вывода в эфир необходимо выбрать «Трансляцию звонка» и задать необходимые настройки приватности. Пока соответствующая опция доступна только в веб-версии ресурса и в приложении для операционной системы Android. На iOS она должна появиться в ближайшее время.

Владельцы аккаунтов смогут не только приглашать зрителей в видеозвонок, но и подключать его к уже существующему или запланированному эфиру. Это даст возможность анонсировать трансляции с живым общением. В пресс-центре «Одноклассников» отметили, что система, отвечающая за звонки, работает на основе нейросети, ввиду чего качество видео адаптируется под каждого пользователя отдельно, руководствуясь данными о скорости интернета и характеристиках его устройства.

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Технологии
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 16:05

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