Юрий Стоянов об отношениях с Татьяной Догилевой: «Ну какой роман у 17-летнего мальчика»





Согласно размещенным в Сети сведениям, во время учебы в ГИТИСе артист жил в общежитии в одной комнате с Виктором Сухоруковым. Также многие юзеры думали, что Стоянов крутил роман со своей однокурсницей Татьяной Догилевой, но сам юморист заявил, что в 17-летнем возрасте никаких отношений быть не может. Курс посещали 27 студентов, из них 15 девушек. Как отметил звезда передачи «Городок», если на диаграмме сделать схему, кто с кем встречался, то получится «рисунок сумасшедшего». Артист рассказал, что все ребята жили по соседству друг с другом.Корреспондент задал вопрос о младшей дочери знаменитости, поскольку она сейчас находится в том возрасте, когда начинаются отношения. По словам Юрия Стоянова, наследники боятся, что их поступки или успехи будут ассоциироваться с фамилией родителя, поэтому сохраняют с ним дистанцию.Старшая дочь актера занимается пиаром и исследованиями, средняя от прошлого союза жены – специалист по гостиничному бизнесу и туризму, а младшая учится в выпускном классе.