ГК «А101» разработала сервис для бесконтактной передачи недвижимости
Руководство ГК «А101» сообщает о запуске нового сервиса для бесконтактной передачи недвижимости. Компания разработала ресурс для максимально быстрого переезда покупателей в новое жилье.
Коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим утверждает, что заявление на удаленную приемку квартир и коммерческих помещений можно подать по электронной почте. Об этом информирует веб-портал «ГлобалМСК.ру». Осмотр недвижимости тоже становится дистанционным благодаря фото- и видеоматериалам, которые специалисты группы передают покупателю. Другие вопросы по поводу оформления решаются через мессенджеры или по телефону. Сам акт передачи потенциальный клиент утверждает с помощью электронной цифровой подписи.
По словам Боим, подобный сервис предоставляет множество удобств даже в плане получения ключей от объекта: их можно забрать непосредственно в офисе заселения, который оборудован безопасной системой передачи. «Спрос на подобную услугу начал резко расти в апреле. Мы рассчитываем, что к концу месяца таким способом будет передаваться до 30% объектов», - говорит руководитель ГК «А101». Основной причиной перспективности этой инициативы эксперты называют минимизацию рисков, связанных с распространением коронавируса.
Коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим утверждает, что заявление на удаленную приемку квартир и коммерческих помещений можно подать по электронной почте. Об этом информирует веб-портал «ГлобалМСК.ру». Осмотр недвижимости тоже становится дистанционным благодаря фото- и видеоматериалам, которые специалисты группы передают покупателю. Другие вопросы по поводу оформления решаются через мессенджеры или по телефону. Сам акт передачи потенциальный клиент утверждает с помощью электронной цифровой подписи.
По словам Боим, подобный сервис предоставляет множество удобств даже в плане получения ключей от объекта: их можно забрать непосредственно в офисе заселения, который оборудован безопасной системой передачи. «Спрос на подобную услугу начал резко расти в апреле. Мы рассчитываем, что к концу месяца таким способом будет передаваться до 30% объектов», - говорит руководитель ГК «А101». Основной причиной перспективности этой инициативы эксперты называют минимизацию рисков, связанных с распространением коронавируса.