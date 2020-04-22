Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились за медицинской помощью





Медики рассказали, что первичные симптомы COVID-19 напоминают обычное ОРВИ, поэтому люди часто игнорируют необходимость медицинской помощи, рассчитывая на самолечение. Однако уже на 5-8 день после заражения коронавирус начинает проявлять себя более агрессивно, атакуя легкие. В данной ситуации необходима немедленная госпитализация. В противном случае вероятность летального исхода увеличивается в несколько раз. Статистика показывает, что две трети погибших в Москве граждан поздно обратились за медицинской помощью, поэтому власти просят при малейших симптомах ОРВИ или гриппа немедленно обратиться к врачу за консультацией. Самолечение в условиях пандемии коронавируса недопустимо.Напомним, сегодня в Москве зафиксировано более 32 тысяч случаев заражения COVID-19. От заболевания погиб 261 человек. Сейчас важно соблюдать строгую самоизоляцию и правила личной гигиены, поскольку распространение вируса напрямую зависит от этих факторов. Статистика по заболеваемости опубликована на портале «РИА Новости».