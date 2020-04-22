АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
EUR 82.62 USD 76.26
Курс валют на 22.04.2020

Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились за медицинской помощью

Столичный оперативный штаб сообщает, что основная причина смертности в Москве от COVID-19 – несвоевременное обращение за медицинской помощью. Согласно статистике, две трети погибших от коронавируса поздно легли на стационар.

Медики рассказали, что первичные симптомы COVID-19 напоминают обычное ОРВИ, поэтому люди часто игнорируют необходимость медицинской помощи, рассчитывая на самолечение. Однако уже на 5-8 день после заражения коронавирус начинает проявлять себя более агрессивно, атакуя легкие. В данной ситуации необходима немедленная госпитализация. В противном случае вероятность летального исхода увеличивается в несколько раз. Статистика показывает, что две трети погибших в Москве граждан поздно обратились за медицинской помощью, поэтому власти просят при малейших симптомах ОРВИ или гриппа немедленно обратиться к врачу за консультацией. Самолечение в условиях пандемии коронавируса недопустимо.

Напомним, сегодня в Москве зафиксировано более 32 тысяч случаев заражения COVID-19. От заболевания погиб 261 человек. Сейчас важно соблюдать строгую самоизоляцию и правила личной гигиены, поскольку распространение вируса напрямую зависит от этих факторов. Статистика по заболеваемости опубликована на портале «РИА Новости».

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:17

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Свинку не положишь в кровать": Юлия Щеглова и Игорь Русанов завели…
Ученые выяснили, зависит ли продолжительность жизни от цвета…
ВМО: В ближайшие пять лет Землю ждет новый температурный…
«Одноклассники» научились транслировать…
«На карте были деньги на продукты»: Волочкова лишилась 200 000…
ГК «А101» разработала сервис для бесконтактной передачи…
В Москве 600 человек не попали в метро из‑за нарушения правил…
Умельцы превратили Lada Priora в "гигантского…
В Госдуме рассказали, как подготовиться к дачному сезону в условиях…
Юрий Стоянов об отношениях с Татьяной Догилевой: «Ну какой роман у 17-летнего…
Ученые: Неандертальцы создавали эффективное…
Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились за медицинской…
Haval озвучила цену нового внедорожника…
Лера Кудрявцева из-за мигрени обратилась за помощью в…
"Это будет очень длинный марафон": Глава Enel предупредил об ограничениях из-за…
НОА Китая проверила собственные силы на фоне пандемии…
«Порой меня заносило»: Илья Соколовский не раз находился на грани развода с…
Нейробиологи из США смогли выявить болезнь Паркинсона до появления…
Crucial выпустила твердотельные накопители P5 объемом 2…
Анастасия Решетова впервые заговорила нецензурными словами после "развлечений" Тимати и…
Финские автолюбители вспомнили прозвища классической Lada…
"Они не говорят по-русски": Катя Жужа раскритиковала доставку…
В России продолжают разрабатывать перспективные двигатели для…
Мать Лили Рейхарт встала на защиту дочери и сорвавшегося Коула…
УАЗ запустил производство медицинской версии…
Норвежский публицист Пол Стейган предрек экономический кризис и повышение смертности из-за…
PR-директор Началовой Анна Исаева: "Первый брак не сделал меня…
IFA 2020 отменена из-за…
Просмотреть все новости