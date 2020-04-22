Ученые: Неандертальцы создавали эффективное оружие





Первой находкой, подтверждающей техническую подкованность неандертальцев, стало Шенингенское копье. Оно имело длину примерно 64 сантиметра и использовалось древними жителями Земли для охоты на крупных животных. По словам специалистов, найденному артефакту может быть до 300 тысяч лет. Обнаружить уникальный атрибут удалось в 1999 году в Нижней Саксонии.Специалисты отметили, что копье имеет сбалансированный вес и правильно размещенное острие, позволяющее поражать животное на большом расстоянии. Ученые провели исследование с привлечением шести атлетов. Они должны были метнуть оружие в движущуюся цель. В итоге оказалось, что радиус его поражения при прямом попадании составляет 20 метров.В Шенингене была сделана еще одна находка в виде металлического аналога. Его относят к периоду существования Homo heidelbergensis. Вес изделия составляет примерно 260 граммов. Специалисты отмечают, что по функциональности оно не уступает современным аналогам, а некоторые даже превосходит.