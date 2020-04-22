Ученые: Неандертальцы создавали эффективное оружие
Ученые Тюбингенского университета рассказали, что оружие, созданное неандертальцами, могло быть эффективным. Ранее считалось, что предки современных людей не применяли никакого снаряжения во время охоты.
Первой находкой, подтверждающей техническую подкованность неандертальцев, стало Шенингенское копье. Оно имело длину примерно 64 сантиметра и использовалось древними жителями Земли для охоты на крупных животных. По словам специалистов, найденному артефакту может быть до 300 тысяч лет. Обнаружить уникальный атрибут удалось в 1999 году в Нижней Саксонии.
Специалисты отметили, что копье имеет сбалансированный вес и правильно размещенное острие, позволяющее поражать животное на большом расстоянии. Ученые провели исследование с привлечением шести атлетов. Они должны были метнуть оружие в движущуюся цель. В итоге оказалось, что радиус его поражения при прямом попадании составляет 20 метров.
В Шенингене была сделана еще одна находка в виде металлического аналога. Его относят к периоду существования Homo heidelbergensis. Вес изделия составляет примерно 260 граммов. Специалисты отмечают, что по функциональности оно не уступает современным аналогам, а некоторые даже превосходит.
Первой находкой, подтверждающей техническую подкованность неандертальцев, стало Шенингенское копье. Оно имело длину примерно 64 сантиметра и использовалось древними жителями Земли для охоты на крупных животных. По словам специалистов, найденному артефакту может быть до 300 тысяч лет. Обнаружить уникальный атрибут удалось в 1999 году в Нижней Саксонии.
Специалисты отметили, что копье имеет сбалансированный вес и правильно размещенное острие, позволяющее поражать животное на большом расстоянии. Ученые провели исследование с привлечением шести атлетов. Они должны были метнуть оружие в движущуюся цель. В итоге оказалось, что радиус его поражения при прямом попадании составляет 20 метров.
В Шенингене была сделана еще одна находка в виде металлического аналога. Его относят к периоду существования Homo heidelbergensis. Вес изделия составляет примерно 260 граммов. Специалисты отмечают, что по функциональности оно не уступает современным аналогам, а некоторые даже превосходит.
Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:24