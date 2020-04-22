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Ученые: Неандертальцы создавали эффективное оружие

Ученые Тюбингенского университета рассказали, что оружие, созданное неандертальцами, могло быть эффективным. Ранее считалось, что предки современных людей не применяли никакого снаряжения во время охоты.
Ученые: Неандертальцы создавали эффективное оружие

Первой находкой, подтверждающей техническую подкованность неандертальцев, стало Шенингенское копье. Оно имело длину примерно 64 сантиметра и использовалось древними жителями Земли для охоты на крупных животных. По словам специалистов, найденному артефакту может быть до 300 тысяч лет. Обнаружить уникальный атрибут удалось в 1999 году в Нижней Саксонии.

Специалисты отметили, что копье имеет сбалансированный вес и правильно размещенное острие, позволяющее поражать животное на большом расстоянии. Ученые провели исследование с привлечением шести атлетов. Они должны были метнуть оружие в движущуюся цель. В итоге оказалось, что радиус его поражения при прямом попадании составляет 20 метров.

В Шенингене была сделана еще одна находка в виде металлического аналога. Его относят к периоду существования Homo heidelbergensis. Вес изделия составляет примерно 260 граммов. Специалисты отмечают, что по функциональности оно не уступает современным аналогам, а некоторые даже превосходит.

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Наука
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 15:24

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