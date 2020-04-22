В Госдуме рассказали, как подготовиться к дачному сезону в условиях коронавируса
Депутат Госдумы Светлана Бессараб выступила с заявлением, что пандемия COVID-19 не является поводом для отмены дачного сезона. Эксперт по социальной политике рассказала как подготовиться к работе на земельном участке в условиях коронавируса.
По словам Светланы Бессараб, пребывание за крупными населенными пунктами и ведение садоводческого хозяйства положительно отразится на здоровье дачников. Эту информацию предоставило издание «Слово и Дело». Она особенно отметила пользу подобных работ для иммунитета людей старшего поколения. В наступающий дачный сезон мешать владельцам земельных участков никто не собирается, но определенные рекомендации политик все же озвучила. «В связи с этим возникает вопрос об открытии садовых магазинчиков, где продаются инвентарь, саженцы, рассада. Если сегодня мы это не сделаем, то завтра все это просто пропадет», - добавила депутат.
Каждому российскому дачнику следует сохранять социальную дистанцию и меньше общаться с соседями для собственной безопасности. Также, специалист отмечает важность наличия собственно огорода для самочувствия: самоизоляция вне города куда приятнее, чем даже в самой уютной квартире мегаполиса. Государственный деятель утверждает, что в густонаселенных пространствах риск заражения гораздо выше, чем на собственном садовом участке. «Нам жизненно необходимо делать какие-то свои посадки, запасы. И если есть такая возможность, лишать ее людей ни в коем случае нельзя», - говорит Бессараб.
По словам Светланы Бессараб, пребывание за крупными населенными пунктами и ведение садоводческого хозяйства положительно отразится на здоровье дачников. Эту информацию предоставило издание «Слово и Дело». Она особенно отметила пользу подобных работ для иммунитета людей старшего поколения. В наступающий дачный сезон мешать владельцам земельных участков никто не собирается, но определенные рекомендации политик все же озвучила. «В связи с этим возникает вопрос об открытии садовых магазинчиков, где продаются инвентарь, саженцы, рассада. Если сегодня мы это не сделаем, то завтра все это просто пропадет», - добавила депутат.
Каждому российскому дачнику следует сохранять социальную дистанцию и меньше общаться с соседями для собственной безопасности. Также, специалист отмечает важность наличия собственно огорода для самочувствия: самоизоляция вне города куда приятнее, чем даже в самой уютной квартире мегаполиса. Государственный деятель утверждает, что в густонаселенных пространствах риск заражения гораздо выше, чем на собственном садовом участке. «Нам жизненно необходимо делать какие-то свои посадки, запасы. И если есть такая возможность, лишать ее людей ни в коем случае нельзя», - говорит Бессараб.
Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:37