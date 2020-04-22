Лера Кудрявцева из-за мигрени обратилась за помощью в клинику

В новом посте Лера Кудрявцева предложила поклонникам угадать, на какую процедуру она записалась. В комментариях многие ответили верно, отметив, что звезда отправилась на кондилографию, которая помогает зафиксировать траекторию движения сустава челюсти. Звезда долгое время страдает от головной боли, а чтобы вычислить источник проблемы, она сдала много анализов и прошла консультацию у ведущих специалистов. Недавно телеведущая решилась на очередной курс лечения, который стал экспериментом. Мигрень может возникать из-за неправильного прикуса, и это Кудрявцева решила исправить ношением каппы. Кондилография поможет правильно изготовить накладку.Поклонники пожелали своему кумиру положительного исхода лечения, а также крепкого здоровья.