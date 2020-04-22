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«Порой меня заносило»: Илья Соколовский не раз находился на грани развода с супругой

Илья Соколовский рассказал, что неоднократно находился на грани развода с супругой Еленой. Несмотря на это, пара живет вместе уже почти 21 год и не собирается расставаться.
«Порой меня заносило»: Илья Соколовский не раз находился на грани развода с супругой

Соколовский стал гостем одного из недавних выпусков шоу «Судьба человека». Актер рассказал, что сейчас они с супругой ссорятся очень редко, но в первые годы брака было немного сложно. По словам Соколовского, его «неоднократно заносило», что становилось причиной серьезных скандалов.
«Наше знакомство произошло случайно. Мы проходили практику в культурном центре. Лена там была Снегурочкой. Я сказал товарищу, что эта девочка станет моей женой. После этого я взял ее номер, но потерял бумажку с ним. Спустя несколько дней мы снова случайно встретились и начали общаться. За годы в браке у нас было всякое. Нередко меня заносило так, что были мысли о разводе. Сейчас у меня такого нет, как и у нее», - рассказал актер.

Соколовский отметил, что не жалеет о своем выборе. По его словам, супруга должна иметь терпение, так как каждому мужчине порой свойственно вести себя странно и нелогично. Женщина в данном случае должна брать все в свои руки.

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Культура
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:55

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