На вооружение мотострелкового подразделения ЗВО поступили 5,5 тысяч АК-12





Согласно плану Министерства обороны России, в 2020 году на вооружение армии поступит более 40 тысяч АК-12. В первую очередь новые автоматы получат стрелковые подразделения, пехота и спецназ. В полки ЗВО поступили 5,5 тысячи единиц оружия, поэтому солдаты смогли оценить преимущества модернизированного «Калашникова». АК-12 отличается улучшенной эргономикой, большой кучностью стрельбы и уменьшенной отдачей. Съемный дульный тормоз-компенсатор значительно уменьшает шум от стрельбы, а также позволяет вести беспламенный огонь. Автоматика предусматривает возможность ведения одиночных выстрелов и очередей по два патрона.Стоит отметить, вес автомата немного больше 3 килограмм. Скорострельность оружия составляет 700 выстрелов в минуту. Планка Пикатинни позволяет установить на АК-12 дополнительные модули, такие как коллиматорный прицел, оптика и т.д. Также имеются крепления для подствольного гранатомёта. Орудие является унифицированным, поэтому может использовать даже рожки из АК-74. Приятным бонусом для армии является цена. Стоимость АК-12 лишь на четверть больше, чем производство штатных автоматов, поэтому руководство Минобороны отдало предпочтение более современной модели.