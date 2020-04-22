Анастасия Решетова впервые заговорила нецензурными словами после "развлечений" Тимати и Ивлеевой





Рэпер стал одним из самых обсуждаемых героев новой онлайн-передачи телеведущей, а трансляцию с ним смотрели около полумиллиона интернет-пользователей. Тимати и звезда «Орла и решки» удивили поклонников во время выполнения различных заданий. Так, Ивлеева в ходе эфира рисовала грудью, а исполнитель, в свою очередь, должен был проколоть любую часть тела с помощью зубочистки. Тимур Юнусов решил заменить этот предмет иголкой от шприца, проколов себе губу, за чем наблюдали сотни тысяч юзеров.Пока артист развлекался со звездой Instagram, выполняя челленджи, за происходящим наблюдала его девушка Анастасия Решетова. Модель всегда была скромной и не позволяла себе лишнего в плане ругательств, однако на этот раз не сдержала эмоций и заговорила нецензурными словами, увидев, что собой делает ее любимый мужчина. Как отметила молодая родительница, этот день оказался наиболее странным за весь период карантина.