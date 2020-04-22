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Нейробиологи из США смогли выявить болезнь Паркинсона до появления симптомов

Совместное исследование Колумбийского и Алабамского университетов выявило новый метод диагностики болезни Паркинсона. Нейробиологи из США смогли определить недуг до появления симптомов с помощью особых маркеров.

Выявить болезнь Паркинсона до недавнего времени можно было лишь при возникновении проблем с двигательными функциями. В число менее распространенных симптомов входят запоры, потеря обоняния, неустойчивое настроение и бессонница. Потому единственным методом доклинической диагностики может стать анализ T-клетки, специфичных к белку альфа-синуклеину. К этому выводу ученые пришли после изучения замороженных образцов крови пациента, которые хранились в течение 20 лет. Для сравнения нейробиологи также взяли пробы у 67 испытуемых, имеющих предрасположенность к паркинсонизму.

Оказалось, что в нейронах пациентов встречались подобные соединения за годы до постановленного диагноза или в первые несколько лет лечения. Это позволило врачам утверждать, что присутствие специфичных к альфа-синуклеину T-клеток говорит о доклинической и ранней моторной стадии болезни. Мониторинг показателей у людей из групп риска в дальнейшем поможет в разработке эффективных методов профилактики помимо своевременного применения иммунотерапии.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:48

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