Нейробиологи из США смогли выявить болезнь Паркинсона до появления симптомов





Выявить болезнь Паркинсона до недавнего времени можно было лишь при возникновении проблем с двигательными функциями. В число менее распространенных симптомов входят запоры, потеря обоняния, неустойчивое настроение и бессонница. Потому единственным методом доклинической диагностики может стать анализ T-клетки, специфичных к белку альфа-синуклеину. К этому выводу ученые пришли после изучения замороженных образцов крови пациента, которые хранились в течение 20 лет. Для сравнения нейробиологи также взяли пробы у 67 испытуемых, имеющих предрасположенность к паркинсонизму.Оказалось, что в нейронах пациентов встречались подобные соединения за годы до постановленного диагноза или в первые несколько лет лечения. Это позволило врачам утверждать, что присутствие специфичных к альфа-синуклеину T-клеток говорит о доклинической и ранней моторной стадии болезни. Мониторинг показателей у людей из групп риска в дальнейшем поможет в разработке эффективных методов профилактики помимо своевременного применения иммунотерапии.