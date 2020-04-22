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Мать Лили Рейхарт встала на защиту дочери и сорвавшегося Коула Спроуса

Эми Рейнхарт встала на защиту своей дочери Лили Рейхарт после скандала с участием ее бойфренда. Коул Спроус сорвался после угроз и критики от поклонников на фоне подозрений в разрыве звездной пары.

Слухи о расставании Лили Рейхарт и Коула Спроуса, известных благодаря сериалу “Ривердэйл”, появились в Сети недавно. Примечательно, что полюбившиеся публике актеры познакомились на съемочной площадке киноленты и постепенно сблизились. Поклонники заметили, что актриса больше не подписана на своего избранника в социальных сетях. При этом Спроус проводит время в компании модели Каи Гербер. После этого в интернете появилась масса резких и оскорбительных слухов об их расставании, в связи с чем актер эмоционально ответил авторам. Эми Рейнхарт решила защитить свою дочь и ее избранника, отметив, что возмущена угрозами в Сети, которые адресованы ее семье. Она предупредила, что готова обратиться в соответствующие органы, если волна нападок со стороны хейтеров не закончится.

Мать Лили Рейнхарт также отметила: это предупреждение было последним, а потом она будет принимать юридические меры.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:16

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