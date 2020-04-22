"Они не говорят по-русски": Катя Жужа раскритиковала доставку "Эльдорадо"

«Такой сервис я встретила впервые. Я часто заказываю доставку домой, но такого еще не видела. Они набрали на работу людей, которые еле-еле говорят на русском языке. Я почти ничего не поняла из того, что мне пытались сказать. Позвонил сотрудник сети и заявил, что мне уже не смогут ничего доставить, так как я не взяла трубку в 7 часов утра. До этого они перепутали мой заказ два раза», - рассказала Жужа.





Подписчики страницы экс-ведущей «Дома-2» порекомендовали ей не нервничать по мелочам, так как сейчас нужно думать о здоровье будущего ребенка. Многие также высказали недовольство по поводу акцента на национальности работников торговой сети, не владеющих русским языком в совершенстве.Жужа заявила, что собирается добиться получения заказа. По ее словам, во время звонка со службы доставки ей не смогли донести верную информацию о товаре. Из-за этого заказ не доставили своевременно, обвинив в случившемся телеведущую.