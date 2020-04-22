АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Игры в шахматы с ослом, странные танцы и купание в ванной с дошираком: Чем занимаются звезды во время…
EUR 82.62 USD 76.26
Курс валют на 22.04.2020

"Они не говорят по-русски": Катя Жужа раскритиковала доставку "Эльдорадо"

Беременная Катя Жужа раскритиковала работу торговой сети «Эльдорадо». По словам бывшей ведущей шоу «Дом-2», ее обслуживали доставщики, которые практически не говорят по-русски.
"Они не говорят по-русски": Катя Жужа раскритиковала доставку "Эльдорадо"

«Такой сервис я встретила впервые. Я часто заказываю доставку домой, но такого еще не видела. Они набрали на работу людей, которые еле-еле говорят на русском языке. Я почти ничего не поняла из того, что мне пытались сказать. Позвонил сотрудник сети и заявил, что мне уже не смогут ничего доставить, так как я не взяла трубку в 7 часов утра. До этого они перепутали мой заказ два раза», - рассказала Жужа.

Подписчики страницы экс-ведущей «Дома-2» порекомендовали ей не нервничать по мелочам, так как сейчас нужно думать о здоровье будущего ребенка. Многие также высказали недовольство по поводу акцента на национальности работников торговой сети, не владеющих русским языком в совершенстве.

Жужа заявила, что собирается добиться получения заказа. По ее словам, во время звонка со службы доставки ей не смогли донести верную информацию о товаре. Из-за этого заказ не доставили своевременно, обвинив в случившемся телеведущую.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анастасия Решетова впервые заговорила нецензурными словами после "развлечений" Тимати и…
Финские автолюбители вспомнили прозвища классической Lada…
"Они не говорят по-русски": Катя Жужа раскритиковала доставку…
В России продолжают разрабатывать перспективные двигатели для…
Мать Лили Рейхарт встала на защиту дочери и сорвавшегося Коула…
УАЗ запустил производство медицинской версии…
Норвежский публицист Пол Стейган предрек экономический кризис и повышение смертности из-за…
PR-директор Началовой Анна Исаева: "Первый брак не сделал меня…
IFA 2020 отменена из-за…
"Комерсантъ" назвал возможные даты голосования по поправкам в…
Российский автолюбитель создал Volvo 6×6 с высокой…
"Вот так мы встречаем новый день": Максим Галкин устроил домашнюю дискотеку с…
Motorola опубликовала фото своего флагманского смартфона…
Страдающая от болей в позвоночнике Людмила Хитяева остается без лечения из-за переполненных…
Samsung раскрыла дизайн будущего Galaxy Note…
«Это делается для галочки»: Ирину Алферову возмутил подарок матери-ветерану от…
В Госдуме признали нехватку парковочных мест в городах России из-за…
«Любимые места уединения»: Пегова увезла 14-летнюю дочь в Выксу к…
Полицейским в России могут предоставить право вскрывать авто и оцеплять…
Дуров в условиях пандемии COVID-19 предоставил Telegram правительствам разных…
«Может быть повторение или усиление»: Василиса Володина предсказала новые испытания для…
Samsung выпустит обновленный складной смартфон Galaxy Z…
Дочь Дмитрия Пескова Елизавета о религии: "Патриарх в роскоши с кортежем доверия…
Американские ученые нашли способ годами хранить донорскую кровь без ущерба для…
Светлана Светикова о первых родах: «Недосыпы, вечные пучки на…
Jaguar Land Rover предоставил автомобили волонтерам «Лиза…
Павел Дуров: "Мир после пандемии коронавируса не будет…
"Умерла 1 января": Антон Гусев до сих пор не может смириться с кончиной…
Просмотреть все новости