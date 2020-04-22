Haval озвучила цену нового внедорожника H5
Китайская компания Haval озвучила цену «убийцы» отечественного «Патриота». Автолюбители могут заказать новый внедорожник H5 на официальном портале бренда.
Стоит отметить, что «убийца» отечественного «Патриота» хоть и позиционируется, как абсолютно новый автомобиль, на практике имеет дизайн 2010 года. Ценник на Haval H5 стартует от 1 миллиона 99 тысяч рублей. При этом российский внедорожник от УАЗ обойдется покупателю от 886 тысяч рублей, поэтому в ценовой категории китаец значительно уступает. Haval H5 оборудован 2,0-литровым мотором мощностью 177 «лошадок», в то время как у «Патриота» под капотом разместился двигатель на 150 л.с.
В китайском компании сказали, что в связи с пандемией коронавируса бренд старается предоставить максимально доступные авто. Все же возвращение Haval H5 не было случайным, поскольку ранее многие автолюбители попросили бренд возобновить производство внедорожника и выпустить его по доступной цене. В итоге все остались довольны. Компания получит прибыль, а новые покупатели недорогой автомобиль.
Напомним, Haval H5 даже в базовой комплектации оборудован климат-системой и круиз-контролем. Внедорожник имеет полный привод и 6-ступенчатую механическую коробку передач. Клиренс составляет 204 миллиметра, поэтому проблем на бездорожье не будет. При этом гарантия на сквозную коррозию составляет шесть лет. Заказать автомобиль можно онлайн, что весьма актуально в сегодняшних реалиях.
Стоит отметить, что «убийца» отечественного «Патриота» хоть и позиционируется, как абсолютно новый автомобиль, на практике имеет дизайн 2010 года. Ценник на Haval H5 стартует от 1 миллиона 99 тысяч рублей. При этом российский внедорожник от УАЗ обойдется покупателю от 886 тысяч рублей, поэтому в ценовой категории китаец значительно уступает. Haval H5 оборудован 2,0-литровым мотором мощностью 177 «лошадок», в то время как у «Патриота» под капотом разместился двигатель на 150 л.с.
В китайском компании сказали, что в связи с пандемией коронавируса бренд старается предоставить максимально доступные авто. Все же возвращение Haval H5 не было случайным, поскольку ранее многие автолюбители попросили бренд возобновить производство внедорожника и выпустить его по доступной цене. В итоге все остались довольны. Компания получит прибыль, а новые покупатели недорогой автомобиль.
Напомним, Haval H5 даже в базовой комплектации оборудован климат-системой и круиз-контролем. Внедорожник имеет полный привод и 6-ступенчатую механическую коробку передач. Клиренс составляет 204 миллиметра, поэтому проблем на бездорожье не будет. При этом гарантия на сквозную коррозию составляет шесть лет. Заказать автомобиль можно онлайн, что весьма актуально в сегодняшних реалиях.
Авто
Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 15:13