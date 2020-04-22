Haval озвучила цену нового внедорожника H5





Стоит отметить, что «убийца» отечественного «Патриота» хоть и позиционируется, как абсолютно новый автомобиль, на практике имеет дизайн 2010 года. Ценник на Haval H5 стартует от 1 миллиона 99 тысяч рублей. При этом российский внедорожник от УАЗ обойдется покупателю от 886 тысяч рублей, поэтому в ценовой категории китаец значительно уступает. Haval H5 оборудован 2,0-литровым мотором мощностью 177 «лошадок», в то время как у «Патриота» под капотом разместился двигатель на 150 л.с.В китайском компании сказали, что в связи с пандемией коронавируса бренд старается предоставить максимально доступные авто. Все же возвращение Haval H5 не было случайным, поскольку ранее многие автолюбители попросили бренд возобновить производство внедорожника и выпустить его по доступной цене. В итоге все остались довольны. Компания получит прибыль, а новые покупатели недорогой автомобиль.Напомним, Haval H5 даже в базовой комплектации оборудован климат-системой и круиз-контролем. Внедорожник имеет полный привод и 6-ступенчатую механическую коробку передач. Клиренс составляет 204 миллиметра, поэтому проблем на бездорожье не будет. При этом гарантия на сквозную коррозию составляет шесть лет. Заказать автомобиль можно онлайн, что весьма актуально в сегодняшних реалиях.