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PR-директор Началовой Анна Исаева: "Первый брак не сделал меня счастливой"

PR-директор покойной Юлии Началовой рассказала о первой свадьбе. Также Анна Исаева показала в Instagram экс-мужа и несколько архивных сюжетов с торжества.
PR-директор Началовой Анна Исаева: "Первый брак не сделал меня счастливой"

По словам представителя певицы, церемония бракосочетания состоялась в 1999 году на поляне Салтыковского леса. Анна Исаева рассказала, что первый союз не сделал ее счастливой. Супруги довольно быстро подали на развод и она никогда об этом не жалела. Для свадьбы PR-директор артистки купила в ГУМе кожаную юбку и кофту в сеточку. В то время администратор Началовой носила короткую стрижку, а вместо фаты обмотала голову куском ткани, которую всю ночь красила с матерью в растворе марганцовки.

К загсу Исаева и ее жених подъехали на джипе, который не имел багажника. Машину пара одолжила у друга своего теперь уже экс-мужа. Оказалось, на празднике менеджер исполнительницы была ведущей, однако вспоминать о первом браке она не любит.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:00

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