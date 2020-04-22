PR-директор Началовой Анна Исаева: "Первый брак не сделал меня счастливой"

По словам представителя певицы, церемония бракосочетания состоялась в 1999 году на поляне Салтыковского леса. Анна Исаева рассказала, что первый союз не сделал ее счастливой. Супруги довольно быстро подали на развод и она никогда об этом не жалела. Для свадьбы PR-директор артистки купила в ГУМе кожаную юбку и кофту в сеточку. В то время администратор Началовой носила короткую стрижку, а вместо фаты обмотала голову куском ткани, которую всю ночь красила с матерью в растворе марганцовки.К загсу Исаева и ее жених подъехали на джипе, который не имел багажника. Машину пара одолжила у друга своего теперь уже экс-мужа. Оказалось, на празднике менеджер исполнительницы была ведущей, однако вспоминать о первом браке она не любит.