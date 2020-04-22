"Комерсантъ" назвал возможные даты голосования по поправкам в Конституцию

«Точная дата проведения голосования будет зависеть от эпидемиологической статистики. Пока ситуация в Москве и регионах говорит о том, что его придется перенести. По версии источников в администрации главы РФ, приоритетной все же является дата в начале июля», - говорится в сообщении издания «Комерсантъ».





Журналисты издания отмечают, что сейчас на рассмотрении находятся две даты – 24 июня и 8 июля. В первом случае проведение голосования выпадет на дату первого после Великой Отечественной войны Парада Победы. 8 июля отмечается День семьи, в текущем году попадающий на День почитания Петра и Февронии.Ранее руководитель ЦИКа Элла Памфилова сообщала, что проведение двух отдельных голосований за короткий срок создаст серьезные технические сложности. Комментарии представителей избирательной комиссии по поводу точной их даты отсутствуют.