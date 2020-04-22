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"Комерсантъ" назвал возможные даты голосования по поправкам в Конституцию

Издание «Комерсантъ» с отсылкой на собственные источники сообщило, что голосование по правкам в Конституции может состояться в конце июня или даже в начале июля. Изначально планировалось, что оно пройдет 22 апреля.
"Комерсантъ" назвал возможные даты голосования по поправкам в Конституцию

Журналисты издания отмечают, что сейчас на рассмотрении находятся две даты – 24 июня и 8 июля. В первом случае проведение голосования выпадет на дату первого после Великой Отечественной войны Парада Победы. 8 июля отмечается День семьи, в текущем году попадающий на День почитания Петра и Февронии.
«Точная дата проведения голосования будет зависеть от эпидемиологической статистики. Пока ситуация в Москве и регионах говорит о том, что его придется перенести. По версии источников в администрации главы РФ, приоритетной все же является дата в начале июля», - говорится в сообщении издания «Комерсантъ».

Ранее руководитель ЦИКа Элла Памфилова сообщала, что проведение двух отдельных голосований за короткий срок создаст серьезные технические сложности. Комментарии представителей избирательной комиссии по поводу точной их даты отсутствуют.

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Общество
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 13:48

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